Nach einem Raub laufen Einsätze von Sonderkommandos der Polizei am Montagmorgen in Görzke, Wiesenburg, Reppinichen und Rottstock. Durchsuchungen bei drei Tatverdächtigen finden statt.

Sondereinsatzkommandos jagen Räuber an vier Orten im Raum Wiesenburg

Mittelmark - Sondereinsatzkommandos jagen Räuber an vier Orten im Raum Wiesenburg

Mittelmark - Sondereinsatzkommandos jagen Räuber an vier Orten im Raum Wiesenburg