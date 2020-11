Reetz

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse unterstützt fast 50 Vereine im Hohen Fläming. Sie hat sich dieses Mal den Verein zur Förderung des ökologischen Landbaus und der Landschaftspflege (Oe-La-La) in Reetz für die Übergabe ihrer Spenden ausgesucht.

Er engagiert sich unter anderem für die Errichtung von so genannten Mitnahmebänken in der Region. Die moderne Tramper-Haltestelle soll noch flexiblere Mobilität und soziales Miteinander auf dem Lande fördern.

Insgesamt mehr als 300.000 Euro

Mehr als 136.000 Euro wurden ausgeschüttet. „Rechnet man die Schecks der ersten Vergaberunde im Sommer dazu, kommt man gar auf 316.000 Euro“, berichtete MBS-Vorstandschef Andreas Schulz.

Fast 50 Vereine erhalten 136.000 Euro. Quelle: MBS

Er war mit Bad Belzigs MBS-Marktdirektor Christian Ebert vor Ort, um sich ein Bild von den Mitnahmebänken zu machen. Für den Landkreis Potsdam-Mittelmark war Kerstin Kümpel mit dabei. Sie vertrat den erkrankten Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) und den ebenfalls verhinderten Stellvertreter Christian Stein ( CDU). Blasigs Büroleiterin Kerstin Kümpel freute sich, Mal wieder auf dem Ökohof zu sein. „Ich kenne die Entwicklung des Areals und finde es immer wieder beeindruckend, was sich dort so tut“, sagte sie. „Auch wenn es hier noch zu tun gibt, sieht man doch gut, wie viel hier schon saniert wurde.“

Aufstellung im Frühjahr vorgesehen

Gerade wird für die Mitnahmebänke angepackt. „Mit der Spende sind wir jetzt den entscheidenden Schritt näher an der Verwirklichung“, sagte Dieter Wankmüller bei dem Zeremoniell. Der Mitinitiator der Idee hat bereits erste Angebote für den Bau von stabilen, wartungsfreien Bänken eingeholt. „Sie können jetzt in Auftrag gegeben werden. Im Frühjahr, stellen wir sie dann an erstmal fünf Orten auf.“

Das ist ein Grund zum Anstoßen für Gerd Seffner (links) und Dieter Wankkmüller. Quelle: Stefan Specht

Die Mitnahmebänke sollen eine Ergänzung des Öffentlichen Nahverkehrs sein. Die Idee ist es, Tafeln mit Ortsnamen an den Bänken zu installieren. Wer beispielsweise nach Bad Belzig mitgenommen werden möchte, dabei aber nicht auf den Bus warten will, sucht eben jenes Schild aus. Autofahrer, die in diese Richtung unterwegs sind, können so schnell reagieren. In den kommenden Monaten sollen Plaketten für Autofahrer entwickelt werden, um den Wartenden zu signalisieren, dass dieser Fahrer geprüft und vertrauenswürdig ist, so die Idee des Vereins.

Noch mehr Empfänger

Während die Mitnahmebänke erst ab dem kommenden Frühjahr zu sehen sein werden, wollen andere Vereine aus dem Hohen Fläming ihre Zuwendungen schneller sichtbar machen. So will die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Belzig mit ihrer Spende neue Helmlampen anschaffen. Der Verein für Arbeit und Leben kann die Lebensmittelausgabe aufrecht erhalten. Die Evangelische Kirchengemeinde Rädigke möchte den Konfirmandensaal im Mehrgenerationenzentrum in Rädigke instand setzen und der der Brücker Bürgerverein engagiert sich für den Erhalt der Kleinen Plane.

Geld gab es unter anderem auch für das Fredersdorfer Freibad. Dort soll ein Sonnensegel angeschafft werden. Beim SV Traktor Schlalach mäht demnächst ein neuer Rasenmähertraktor und der Förderverein des Freibades Niemegk kann dank der Spendenzusage der MBS seine begonnene Jugendförderung fortsetzen.

