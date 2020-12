Medewitz

Deetzer Hügel, Michelsdorfer Mühlenberg, Glindower Alpen und mehre Rummeln in der Brandtsheide bei Medewitz sollen wieder blühende Landschaften werden. Dafür engagiert sich die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. Wie in den Trockentälern des Hohen Flämings hat sie an insgesamt 14 sogenannten Natura-2000-Gebieten in der Prignitz, im Havelland und in Potsdam-Mittelmark im Herbst 8000 Jungpflanzen von gefährdeten Arten in den Boden gebracht.

„Die Pflanzungen sind Teil der Bemühungen, die europaweit bedeutsamen kalkreichen und Steppen-Trockenrasen in der Mark zu erhalten“, heißt es in einer Mitteilung der Organisation. Die Biotope gehören demnach zu den Edelsteinen der Kulturlandschaften.

Weidetiere fehlen bei der Pflege

Ihre Pflanzen sind an Nährstoffarmut, Hitze und Trockenheit angepasst. Jahrhundertelang haben eigentlich Weidetiere dafür gesorgt, dass die oft schwer zu bewirtschaftenden Flächen gehölzfrei blieben. Wie die Schafe und ihre Schäfer sind in den vergangenen Jahrzehnten auch die Gewächse selten geworden. Die Wiesen-Küchenschelle beispielsweise ist vom Aussterben bedroht.

Astlose Graslilie oder Katzenpfötchen sind mittlerweile so selten, dass sie es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, stabile Bestände aufzubauen. „Ist eine Art erst einmal aus einer Region verschwunden, kehrt sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zurück. Wenn wir jetzt nicht handeln, geht Brandenburger Artenvielfalt unwiederbringlich verloren“, erklärt Projektleiter Holger Rößling.

Kooperation mit Uni Potsdam

Um es nicht soweit kommen zu lassen, ist er mit zahlreichen Mitstreitern aktiv und organisiert dann Mahd und Beweidung. „Für die Anzucht der Jungpflanzen im Botanischen Garten der Universität Potsdam wurde ausschließlich das Saatgut aus den jeweiligen Projektregionen verwendet“, berichten die Experten.

So wurden seit 2019 die Samen verschiedener gefährdeter Trockenrasenarten wie der Grauen Skabiose, des Ohrlöffel-Leimkrauts und der Sand-Silberscharte gesammelt, anschließend im Botanischen Garten ausgesät und zu Jungpflanzen herangezogen. Demnach können auf diese Weise bis zu 30 typische und seltene Pflanzenarten vermehrt und in den Schutzgebieten ausgebracht werden.

Bis zum nächsten Sommer werden die Jungpflanzen hoffentlich gut anwachsen und die Trockenrasen langfristig in farbenfrohe Blumenteppiche verwandeln, lautet die Hoffnung der Naturschützer. Auf denen fühlen sich auch zahlreiche Insekten, Reptilien und Vögel wohl und erfreuen mithin die Wanderer.

Von René Gaffron