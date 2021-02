Suchthilfe und Töpfercafé Schmerwitz passen nicht mehr zusammen

Schmerwitz

Der Scarabäus-Verein „Hoher Fläming“ gibt die Verantwortung für das Töpfercafé ab. Die Suchthilfegemeinschaft wird nicht länger für die Gastronomie auf dem Gutshof Schmerwitz verantwortlich zeichnen. Es wird dort jedoch weiterhin ein kulinarisches Angebot unterbreitet.

„Die Entscheidung für den Rückzug fällt uns nicht leicht. Aber ihr ist ein längerer Prozess des Abwägens von Für und Wider vorausgegangen“, erklärt Renate Schwenker. „Letztlich steht das Interesse der individuelle Suchthilfe für die Abhängigen über allem“, so die Vereinsvorsitzende. Die im November wegen der Covid-19-Pandemie erfolgte vorübergehende Schließung erleichterte es nicht gerade, sich auf das Ende der Epoche einzustellen, meint die 63-Jährige.

Eröffnung 2008 im Erlebnisgarten

Die Herausforderungen im Café passen ihrer Aussage nach heutzutage nicht mehr in die Tagesstruktur der Betroffenen. Zur Eröffnung 2008 war die Situation noch ein wenig anders. Damals wurde das vergleichsweise kleine Café – eingebettet in Erlebnisgarten und neben der Töpferei – in der Ortsmitte etabliert. Dort bot sich den Bewohnern der seit mehr als 20 Jahren existierenden stationären Suchthilfe neben Tätigkeiten im Hausservice, Garten und Keramikatelier ein weiteres Übungs- und Erlebnisfeld mit lebensnahem Bezug.

Nicht nur Kaffee, Kuchen und Torten fanden Anklang, sondern die Freundlichkeit der Bewohner sprach sich herum. Viele Gäste aus nah und fern nutzten die Gelegenheit, sich an der Stelle über das Wirken von Scarabäus zu informieren.

Verheerender Brand 2014

Im Juni 2014 kam es dann allerdings zum verheerenden Brand, der sowohl die Werkstatt als auch das Töpfercafé vernichtet hat. Doch nicht zuletzt mit großer Anteilnahme aus der Bevölkerung sowie der praktischen Hilfe von Familie von Schoonhoven konnte es weitergehen. Die Töpferei fand in einer restaurierten Scheune ihr neues Domizil während das Café zunächst noch in der kleinen Dorfkirche provisorisch unterkam, ehe 2018 der Umzug in den früheren Schweinestall erfolgte.

Eine stetig wachsende Besucherzahl wurde jedoch zunehmend zur Herausforderung, berichtet Renate Schwenker. Allein 60 Plätze drinnen und im Sommer noch der Betrieb auf der Terrasse, bringen einige der eingesetzten Bewohner an die Grenze der Belastung. Nicht in der körperlichen Anstrengung bestehe das Problem. Wohl aber recht häufig wird der psychische Druck groß und deswegen bedarf es häufiger Pausen.

Drogenkonsum hat sich verändert

Das hat mit den Biografien der Klienten zu tun, die sich in den vergangen 15 Jahren verändert haben. Zum einen geraten viele Süchtige bereits als Jugendliche in eine Abhängigkeit. Das heißt, die wenigsten haben Tagesabläufe mit fester Arbeitszeit kennen gelernt. Zum anderen werden Drogen konsumiert, die psychisch kaputt machen. Also ist konzentrierte Herangehensweise gerade im Service ein echtes Problem.

Gleichwohl gerade 29 Frauen und Männer beim Scarabäus-Verein im Hause und damit willens sind, ihrer Sucht zu entsagen, gibt es wohl keine Gewissheit stetig eine Hand voll Bewohner in der Küche und bei der Bedienung einsetzen zu können. So sei der Entschluss sie und die Angestellten in anderen Bereichen zu fordern und zu fördern. Unter anderem soll weiter Kuchen gebacken werden.

Denn das Töpfercafé wird in Eigenregie fortgeführt. „Dabei können wir auf eine gute Grundlage aufbauen“, erläutert Gerrit von Schoonhoven und mit der Suchthilfe bleibe der Hof ohnehin in gutem Kontakt. Sobald es die Bedingungen des Infektionsschutzes erlauben, soll die Lokalität dann wieder öffnen. Ein Team wird gerade zusammengestellt, verrät er. Wahrscheinlich, dass mit den Erzeugnissen aus der eigenen Landwirtschaft sich eine Speisekarte für einen Restaurant-Betrieb abends und am Wochenende kreieren lässt.

