Bad Belzig

Ob beim Sturmtief „Kyrill“ 2007, beim Elbe-Hochwasser 2013 oder bei den Waldbränden 2018 und 2019 – der Ortsverband Bad Belzig des Technischen Hilfswerks (THW) leistete bei all diesen Szenarien technische Hilfe, um die betroffenen Menschen zu schützen und größere Katastrophen abzuwenden. Damit die Truppe aus dem Hohen Fläming, die nur aus Ehrenamtlichen besteht, auch in Zukunft einsatzbereit bleibt, braucht es jedoch tatkräftige Mitstreiter.

Zur Galerie Aktuell gehören 30 aktive Mitglieder dem Bad Belziger Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) an. Sie alle sind im Einsatz, um bei Notsituationen schnelle Hilfe leisten zu können.

„Das THW steht für alle Menschen offen“, macht Vincent Schulz vom Ortsverband deutlich. „Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren beginnen in unserer Mini- und Jugendgruppe – denn um an Einsätzen teilzunehmen, muss man mindestens 18 Jahre alt sein und eine Grundausbildung absolviert haben.“

Dort lernt man alles rund um den Katastrophenschutz. „Es geht darum, wie man sich im Einsatz richtig schützt und um den richtigen Umgang mit unseren Geräten. Bei uns guckt niemand zu, sondern kann von Anfang an mit zupacken“, sagt Schulz weiter. Die Genugtuung, etwas geleistet zu haben und das gute Gefühl, gebraucht zu werden – das sei für viele seiner Mitstreiter der Antrieb, sich beim THW zu engagieren, weiß Schulz.

Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

Zwar bedeute ein ehrenamtliches Engagement, uneigennützig zu handeln, ergänzt THW-Kollege Jonas Albrecht. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch selbst von der Arbeit im Ortsverband profitieren. Hier bekommt man wertvolles Know-how zum Thema Katastrophenschutz und erwirbt Soft Skills, die einen auch beruflich weiterbringen.“ Je nach persönlichem Interesse, können die Mitglieder beispielsweise an Weiterbildungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Didaktik oder Presse- und Öffentlichkeitsarbeit teilnehmen.

Bestandteil eines jeden Ortsverbandes ist zum Beispiel die Bergungsgruppe. Sie ist darauf spezialisiert, Menschen und Tiere zu retten, Schadenstellen abzusichern, schwere Lasten zu bewegen und einsturzgefährdete Gebäude oder Gebäudeteile abzustützen. Die Fachgruppe Elektroversorgung dagegen versorgt Einsatzstellen oder Notunterkünfte zeitweise mit Strom.

Ein starkes Team: Der Ortsverband Bad Belzig des Technischen Hilfswerks (THW). Quelle: Thomas Klausing

„Sie kommt beispielsweise bei Stromausfällen im Krankenhaus oder anderen öffentlichen Gebäuden zum Einsatz – und kann sogar Teile eines Dorfes mit Strom versorgen“, erläutert Jonas Albrecht. Um diese Fachgruppe aufrecht erhalten zu können, ist es notwendig, mindestens einen Elektro-Meister oder eine Elektro-Meisterin im Team zu haben. Daher ist der Ortsverband stets auf der Suche nach Elektro-Meistern und Elektrikern. „Doch auch Interessierte ohne Vorkenntnisse sind willkommen“, betont Jonas Albrecht.

Und das gilt nicht nur für Männer – sondern ausdrücklich auch fürs weibliche Geschlecht. „Frauen sind in unserem Ortsverband schon lange keine Seltenheit mehr und arbeiten in den verschiedenen Fachgruppen tatkräftig mit“, sagen Vincent Schulz und Jonas Albrecht. „Liza Meißner zum Beispiel engagiert sich seit drei Jahren bei uns und ist Kraftfahrerin unseres Zugtrupps. Dieses Jahr hat sie bereits den Kettensägen- und den Staplerschein erworben.“

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Das Technische Hilfswerk (THW) ist die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes und für die lokale Gefahrenabwehr zuständig. Dafür engagieren sich in ganz Deutschland rund 80.000 ehrenamtliche Helfer in rund 700 Ortsverbänden. Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich beispielsweise vom Orten und Bergen verletzter Personen, über die temporäre Verpflegung und Unterbringung von Einsatzkräften, bis hin zur Notinstandsetzung der Elektro- und Trinkwasserversorgung. Wer sich für die Mitarbeit im Bad Belziger Ortsverband interessiert, kann einfach vorbeikommen: Im Gewerbepark Seedoche 20. Außerdem ist der Verband erreichbar unter 033841/44150 oder per Mail an: ov-bad-belzig@thw.de Bei Instagram präsentieren sich die Mitglieder als @thwbadbelzig und die Internetseite www.ov-belzig.thw.de liefert weitere detaillierte Informationen rund um die interne Struktur, die Aufgaben des THW sowie viele Berichte und Fotos von allen Fahrzeugen, Einsätzen und vielem mehr.

Damit sich künftig noch mehr Menschen so wie Vincent Schulz, Jonas Albrecht, Liza Meißner und all die anderen Mitglieder beim Bad Belziger THW engagieren, wirbt der Ortsverband tatkräftig um Gleichgesinnte. Ein Ziel ist dabei auch, für die ehrenamtliche Arbeit im Hohen Fläming zu sensibilisieren. „Uns ist es wichtig, dass die Leute wissen, dass es das THW auch in ihrer direkten Umgebung gibt - und was sich dahinter verbirgt, welche Aufgaben es hat, wie es aufgebaut ist“, sagt das Trio.

Unter dem Motto „Spielend helfen lernen“ können auch Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 17 Jahren Mitglied in der THW-Jugend werden. „Wir legen großen Wert auf die Jugendarbeit und üben bereits frühzeitig alle Techniken, auf die es bei späteren Einsätzen ankommt – wie den Transport von Verletzten“, sagt Vincent Schulz. Zudem finden regelmäßige Ausflüge und Unternehmungen wie beispielsweise Jugendlager statt.

Aktuell 30 aktive Helfer

Für die Jüngsten hat der Ortsverband noch eine Minigruppe eingerichtet. Dort lernen Kinder zwischen sechs und neun Jahren auf altersgerechte Weise die Aufgaben des THW kennen. „Die Treffen finden alle drei bis vier Wochen statt, gemeinsam wird mit Holz gebaut und werden verschiedenen Knoten gebunden“, erläutert Jonas Albrecht.

Gegründet wurde der THW-Ortsverband in Bad Belzig 2002. Seit 2003 sind die aktuell 30 aktiven Helfer im Gewerbepark Seedoche stationiert. Die Männer und Frauen kommen aus ganz Potsdam-Mittelmark und engagieren sich ehrenamtlich in den Fachgruppen der Notversorgung und Notinstandsetzung, der Bergung und der Elektroversorgung, sowie in der Verwaltung und Leitung des Ortsverbandes. Hinzu kommen die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 17 Jahren.

Der Bad Belziger Ortsverband ist der Jüngste in Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt. Die Mitglieder freuen sich bereits auf das 20-jährige Jubiläum, das im kommenden Jahr ansteht. Und auch, wenn Geschenke ja eigentlich eine Überraschung sein sollen, weiß die Truppe schon jetzt, was sie bekommt: einen neuen Mehrzweckgerätewagen für ihre Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung.

Von Josephine Mühln