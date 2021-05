Technik für alle Fälle auf Löschautos in Jeserig/Fläming und Reppinichen

Reppinichen/Jeserig (Fläming)

Die Waldbrandsaison steht vor der Tür. Die Einsatzbereitschaft im Südwesten des Kreises Potsdam-Mittelmark verbessert sich erheblich. Das liegt nicht allein an der Tatsache, dass zwei Neuzugänge im Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Wiesenburg/Mark zu verzeichnen sind.

Sie führen 1000 Liter Wasser für den Erstangriff mit, wenn Gebäude oder eben land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen in Flammen stehen. Nicht minder wichtig die Ausrüstung mit zusätzlichen B-Schläuchen und Kupplungen.

Spezialschläuche erleichtern Löschangriff

Das neuartige leichte Material lässt sich nicht nur bequemer und nötigenfalls von weniger Kameraden tragen, wenn sie eine Löschwasserzufuhr über lange Distanzen organisieren müssen. Sondern es handelt sich obendrein um ein perforiertes hitzerobustes Gewebe, so dass aus winzigen Löchern das nasse Element austreten und einen Schutzfilm bilden kann. Er sorgt für Kühlung, verhindert weiteren Wasserverlust und gewährt vielmehr Druck am Strahlrohr.

Der Wiesenburger Gemeindewehrführer zeigt die 4 x 30 Meter langen B-Schläuche und Zubehör. . Quelle: René Gaffron

Mehr Bindemittel für Öl und Betriebsstoffe auf den Straßen, Stromaggregat und Beleuchtungsset eine Wärmebildkamera sowie eine Kettensäge für die technische Hilfeleistung gehören ebenfalls zur umfassenden Beladung der beiden Kleinlastwagen auf Iveco-Basis. Sie sind am Wochenende in Jeserig/Fläming und Reppinichen in den Dienst gestellt worden. Reichlich 250.000 Euro hat die Gemeinde Wiesenburg/Mark dafür insgesamt ausgegeben – ohne dass eine Förderung in Anspruch genommen wurde

Kameraden lebten zuletzt gefährlich

„Mit der Maßgabe in möglichst allen Ortsteilen die Feuerwehr zu erhalten geht einher, dass sie überall ordentlich ausgestattet sein muss“, erklärt Marco Beckendorf (die Linke), Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark bei dem feierlichen Zeremoniell der Übergabe. Zuletzt hätten sich die Löschgruppen in Jeserig/Fläming und Reppinichen mitunter in Gefahr gebracht, wenn sie ausgerückt sind, schätzte der Verwaltungschef ein.

Übergabe des neuen Löschfahrzeuges für die Feuerwehr in Jeserig/Fläming. Ortswehrführer Alexander Mommert freut sich. Quelle: René Gaffron

In Reppinichen tatsächlich noch mit einem B 1000, Baujahr 1987. Er war bisher noch mit BEL-Kennzeichen unterwegs, die Löschgruppenchef Michael Kühn als Souvenir überreicht bekam. Über das weitere Schicksal des Barkas ist noch nicht endgültig entschieden, berichtet Gemeindewehrführer Jens-Uwe Werner auf MAZ-Nachfrage.

T-4-Umbau ausrangiert

In Jeserig/Fläming wird ein T-4-Umbau ausrangiert, der in vielen Stunden mit Einfallsreichtum und Fleiß am Rollen gehalten wurde, erzählt Alexander Mommert. „Noch nie hatte unsere Ortsfeuerwehr ein neues Auto“, zeigt er sich nun höchst erfreut.

Der 40-Jährige steht seit 2004 der Löschgruppe in dem 180-Einwohner-Dorf vor. Neun Aktive zählt die Einsatz-Abteilung. Er geht davon aus, dass sie künftig noch etwas öfter gefordert sein werden. Immerhin haben einige Kameraden sogar eine spezielle Ausbildung absolviert, um den neuen Wagen steuern zu dürfen.

Ortsfeuerwehr braucht Verstärkung

In Reppinichen musste im Vorfeld noch die Garage in der Dorfmitte ausgebaut werden. Denn knapp 2,45 Meter hoch ist das Auto mit Blaulicht und Martinshorn, weshalb das Tor vergrößert werden musste. Unterstützung gab es von der Hoch- und Tiefbau-GmbH Reppinichen.

„Es wäre zu wünschen, dass die acht Aktiven motiviert sind und weiteres Interesse an ihrer Arbeit geweckt wird“, sagt Steffen Teuber. Aktuell ist er als Ortswehrführer für Reetz, Reetzerhütten und Reppinichen eben zuständig und hofft doch, dass die Blauröcke in Reppinichen bald noch mehr Kräfte bündeln und eigenverantwortlich den Brandschutz in dem 330-Einwohner-Dorf organisieren.

Von René Gaffron