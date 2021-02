Wiesenburg

Das Geld für die Sanierung des Teehäuschens wird jetzt überwiesen. Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz fördert die Modernisierung des Gebäudes im Landschaftspark Wiesenburg.

Insgesamt werden 730.000 Euro aus dem Leader-Programm der Europäischen Union zur Förderung der ländlichen Entwicklung zur Verfügung gestellt, informiert Sprecher Sebastian Arnold. Damit sollen mithin Parkeingänge und Wege erneuert werden. Das Gesamtvolumen des Vorhabens, das die Gemeinde aufwendet, beträgt rund 970.000 Euro.

Ambiente wird noch attraktiver

„Der Schlosspark Wiesenburg gilt nicht nur wegen der Größe von 123 Hektar als das bedeutendste Gartendenkmal zwischen Potsdam und dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich“, begründet das Ministerium sein finanzielles Engagement, sondern auch wegen seiner botanischen Besonderheiten.

Weiter heißt es: „Überregional bedeutende kulturelle Veranstaltungen im Schloss und in der Anlage sowie der internationale Kunstwanderweg, der direkt am Teehäuschen vorbeiführt, ziehen jedes Jahr viele Besucher an und tragen zur Naherholung in attraktiven Ambiente bei“.

Simone Rosse, Betreiberin des Parkcafés im Teehaus, freut sich, dass das Gebäude saniert wird. Quelle: René Gaffron

Das seit mehr als drei Jahrzehnten von Simone Rosse betriebene Café hat sich mithin als beliebter Verweilpunkt etabliert. Die Pächterin wird für die Zeit der Bauarbeiten ins nahe Quergebäude umziehen. Für den Erhalt und die Modernisierung der historischen Kulisse sind etwa 285.000 Euro kalkuliert, die vor allem auch für die energetische Sanierung vorgesehen sind.

Parkbrigade mit Vorbereitungen befasst

Wie die Gastronomin freut sich Parkleiter Ulrich Jarke über die finanzielle Zuwendung. Voraussichtlich im Mai soll mit Tiefbau zur Erneuerung der Gasanschlusses begonnen werden. „Die Parkbrigade hat bereits die Gehölzpflege im Umfeld als Vorbereitung erledigt“, berichtet er.

Daneben schafft die Gemeinde Wiesenburg/Mark einen barrierefreien Zugang. Außerdem werden –dem Vorschlag von Landschaftsplaner Gunnar Lange aus Bad Belzig folgend – die Parkeingänge vom historischen Dorfkern aus mit Granitpflaster befestigt. So wird zum einen die Begehbarkeit verbessert und zum anderen das Niederschlagswasser geordnet abgeleitet.

Der Erhalt und die Weiterentwicklung dieses Schlossumfeldes ist Anliegen der Gemeinde Wiesenburg/Mark, um diese Mitte weiter zu beleben.

