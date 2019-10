Workshop macht aus Wiesenburger Schülern Clowns

Wiesenburg

Auf dem Weg zur Bühne stolpert ein junger Clown in einer viel zu langen Hose immer wieder über seine eigenen Füße. Absichtlich, versteht sich; einmal vielleicht aus Versehen. Er ist einer von fünf Sechstklässlern der Wiesenburger Grundschule, der an einem Herbstferien-Workshop für Theater mit Clowns teilnimmt. Organisiert und gestaltet wird der dreitägige Kurs von der Schulsozialarbeiterin Stephanie Reipen.

Für Reipen ist es nicht der erste Workshop mit Schülern, aber der erste mit Clownerie. „Wenn die Schüler Freude daran haben, machen wir vielleicht eine gemeinsame Aufführung“, sagt die gelernte theaterpädagogische Spielleiterin.

Erste Erfahrungen als Clowns

Die drei Tage Workshop seien nur als Auftaktveranstaltung gedacht, bei der die Kinder sich mit dem tollpatschigen Dasein als Clown vertraut machen können. „Das Ergebnis lasse ich erstmal bewusst offen“, erklärt Stephanie Reipen. Und wenn das Stück „Schule mit Clowns“ überhaupt aufgeführt werden soll, dann in der bunten Karnevalszeit.

Zwei Mädchen und drei Jungen haben sich für den Ferienworkshop angemeldet. Zuerst experimentierten die Kinder mit den roten Nasen herum, die für jeden Clown Pflicht sind. Als nächstes galt es, sich lustige Künstlernamen auszudenken.

Impro-Theater als Übung

Am zweiten Tag sind die Nachwuchskomiker schon bereit für ihre erste große Aufgabe: Jeder einzelne soll bei einem fiktiven Vorstellungsgespräch zeigen, warum er oder sie als Clown arbeiten möchte – natürlich mit einer kurzen Impro-Nummer auf der Bühne. „Ich war erst Arzt, aber meine Eltern wollten, dass ich etwas Vernünftiges mache“, erklärt ein Schüler seinen neuen Berufswunsch. Seine Mitschüler sollen eigentlich ganz still sein, kichern aber trotzdem.

Keiner der Grundschüler hat bisher Bühnenerfahrung. Mit ihren Kurzauftritten stehen sie zum ersten Mal allein vor Publikum. Für geborene Klassenclowns mag das nichts Besonderes sein, aber für etwas schüchternere Kinder kostet es viel Überwindung. Besonders Jugendliche, die gerade mitten in der Pubertät stecken und sich für ihren eigenen Körper schämen, ist es schwer, sich vor Gleichaltrigen zum Affen zu machen.

„Ein Highlight, das man nicht so schnell vergisst“

Stephanie Reipen hat in ihrer Ausbildung selbst einmal einen Clown-Workshop mitgemacht und schon sehr viel Erfahrung mit Schultheater. „Theater bringt unglaublich viel“, erklärt sie. Zum ersten mal vor anderen auf der Bühne zu stehen und eine Rolle zu spielen sei ein „Highlight, das man nicht so schnell vergisst.“

Es sei ein tolles und bestärkendes Gefühl, über längere Zeit an einer Sache dranzubleiben, sich gemeinsam zu unterstützen und sich selbst zu zeigen. Auch das Selbstbewusstsein der Kinder werde dabei erheblich gefördert. „Im Theater überwinden wir, was uns bremst“, sagt Stephanie Reipen. Diese Erfahrung will sie den Wiesenburger Grundschülern ermöglichen.

