Wiesenburg

Sicher ist eines: Es gibt weit und breit nur wenige Tourismus-Informationen mit einer derartig spannenden Lage. Wer sich über Wiesenburg und Umgebung informieren möchte, steigt in den Schlossturm hinauf.

Aber genau da liegt das Problem: Weil immer weniger Besucher dazu bereit oder in der Lage sind, soll bald Schluss sein mit der Türmerei. Statt dessen soll eine barrierefreie Informationsstelle im Wiesenburger Rathaus eingerichtet werden. Das hat Bürgermeister Marco Beckendorf (Linke) jetzt angekündigt.

Schmale Wendeltreppe ist Problem

Tatsächlich beklagen zunehmend vor allem die älteren Wiesenburg-Besucher, dass sie den Weg in die eigentliche Tourist-Information nicht mehr schaffen. Es geht etwa ein Dutzend Stufen die schmale Wendeltreppe im Torhaus des Schlosses hinauf.

Aufgang zum Wiesenburger Schlossturm mit Tourist-Information und Heimatstube. Quelle: René Gaffron

Dem entgegen landen die Gäste mehr oder weniger zwangsläufig – zumindest an den Wochentagen – mit ihren Begehrlichkeiten in der Verwaltung. Aus dieser Not soll nunmehr eine Tugend gemacht werden.

Empfang im Rathausfoyer

Demnach wird das Erdgeschoss derart umgestaltet, dass es mehr denn je als Empfang dient. So ist vorgesehen, im Flur bequeme Sitzmöbel zu platzieren und Aufsteller für Prospekte zu postieren. Dazu soll ein Display angeschafft werden, das automatisch die Standardfragen beantworten kann. Darüber hinaus ist vorgesehen, im Sekretariat zwei verschieden hohe Arbeitstresen aufzubauen. Beratung von Gästen, inklusive Verkauf von regionalen Produkten, gehört dann zum Service des Personals.

Info oben im Turm Der Schlossturm mit seinen 48 Metern Höhe „ist der erste Gruß eines Kleinodes der Bau- und Gartenarchitektur für die sich Wiesenburg nähernden Gäste“, frohlockt die Gemeinde auf ihrer Internetseite. Der Ausblick über den Ort und das Land ist einzigartig. Im Turm gibt es überdies eine Ausstellung zur Historie Wiesenburgs und der Region. Die Tourismus-Information auf halber Höhe im Turm findet man in der Schlossstraße 1 b in 14827 Wiesenburg/Mark. Das Büro ist täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Kooperation von lokalem Tourismusverein und Verwaltung soll die personelle Betreuung für die Zukunft absichern, heißt es. Denn aktuell gibt es zwar mit Henry Hesse eine über Arbeitsförderung finanzierte 40-Stunden-Kraft. Darüber hinaus muss der Verein die Öffnungszeiten aber ehrenamtlich absichern. Das kann er auf die Dauer nicht stemmen, heißt es. Deshalb will die Kommune zumindest auf Mini-Job-Basis erst einmal zur Stabilisierung beitragen und die beiden 20- oder 30-Wochenstunden-Sekretärinnen für die Fremdenverkehrsbelange schulen.

Denkmalschutz redet mit

Der Teufel steckt laut Beckendorf im Detail. So müsse beispielsweise der Datenschutz im Rathaus gewährleistet sein. Außerdem steht das Gebäude bekanntlich unter Denkmalschutz, so dass eine dort ebenfalls empfohlene Glastür noch zum Streitfall werden wird, ahnt Bernd Müller vom Tourismusverein.

Der Entwurf für das künftige Sekretariat im Wiesenburger Rathaus Quelle: Skizze: Silke Niermann

Der Turm samt Ausstellung zur Heimatgeschichte könnte genutzt werden wie bisher. Voraussetzung ist, dass die Eigentümer-Gemeinschaft des Schlosses ihn weiter dafür vermietet. Der 25-Jahres-Vertrag endet dem Vernehmen nach demnächst und muss also erneuert werden. Die Gespräche haben erst begonnen. Statt der Kassierung beim Aufstieg müsste dann wahrscheinlich ein Chip für einen Automaten zuvor im Rathaus erworben werden.

Geld aus Kreisbudget

Rund 80 000 Euro sind laut Entwurf der Innenarchitektin Silke Niermann aus Berlin für den Umbau des Rathauses zu kalkulieren. Bestenfalls erhält die Kommune 90 Prozent aus dem Ausgleichsfonds des Kreises Potsdam-Mittelmark und kann nächstes Jahr mit der Realisierung beginnen. In der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark hat einzig Gerd Metzger Kritik daran geübt. „Selbst wenn die Förderung zutrifft, scheint mir das zu luxuriös“,monierte er.

Die Tourist-Information soll barrierefrei ins Rathaus integriert werden. Quelle: René Gaffron

Immerhin läuft es parallel zur Erneuerung des Vorschloss-Bereiches. Das historische Natursteinpflaster soll teilweise aufgenommen und stolperfallenfreie Wege gebaut werden. Dafür hat die Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havel ihr Einverständnis gegeben.

Von René Gaffron