Wiesenburg

Besondere Vorsicht war am Montag nachmittag am B-107 Bahnübergang neben dem Bahnhof am Park Wiesenburg geboten. Denn die Schranke ist nach einem Unfall vorübergehend außer Betrieb gewesen. Ein Kleintransporter mit Wittenberger Kennzeichen soll etwa 13.30 Uhr gegen den sich schließenden Schlagbaum gefahren sein. Das hat die Polizei auf MAZ-Nachfrage bestätigt.

Demnach muss der Kraftfahrer unaufmerksam gewesen sen, als er den Übergang passieren wollte. Zum Glück wurde niemand bei der Kollision verletzt. Aber ein Sachschaden von rund 9000 Euro ist entstanden. Die Beamten vom Revier Bad Belzig nahmen eine Anzeige auf und informierten die Deutsche Bahn-AG. Deren Kollegen haben die Anlage demnach repariert und sie ist wieder in Betrieb.

Von René Gaffron