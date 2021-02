Wiesenburg

Der Anblick war leider unvergesslich. Die Nacht, als der Polarwirbelsplit im Hohen Fläming eingezogen ist, hat ein tierisches Opfer gefordert. Der schwarze Schwan wurde Montagfrüh leblos im Wiesenburger Park gefunden. Wahrscheinlich hat ein Fuchs ihn getötet.

Die Reste des getöteten Vogels im Schnee. Quelle: privat

Anzeige

Anwohnerin Imke Dammüller hat die Reste beim Morgenspaziergang am Ufer des Winkelteiches nahe der Marienkirche in Augenschein genommen. Nicht nur deshalb ist sie besonders traurig. Sondern ihrer Meinung nach hätte der Tod des stolzen Vogels verhindert werden können. „Stattdessen ist er zur leichten Beute geworden“, klagt die Tierfreundin, dass dem Federvieh nicht die mögliche Hilfe zuteil geworden sei.

Weißer Schwan im Klärwerk

Jetzt bleibt ein letzter weißer Schwan, der den Winter bei ungewöhnlich viel Schnee und Eis im Gartendenkmal überleben soll. Er wurde im Klärwerk gesichtet.

Der weiße Schwan hat Asyl im Klärwerk nahe dem Wiesenburger Park gefunden. Quelle: Lars Kozikat

Das Schicksal hält für die besonderen Vögel in der 123-Hektar-Anlage nicht viel Gutes parat. Zur Erinnerung: Im Februar 2017 waren zwei Exemplare der mit dem H5N8-Virus infiziert und verendeten deshalb. Das Veterinäramt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark hatte zudem ein 21-tägiges Besuchsverbot für das Gartendenkmal angeordnet.

Nach einem Spendenaufruf von Juliana Zimmermann, damals Pächterin der Schlossschänke „Zur Remise“, konnte Ersatz beschafft werden. Züchter Wolfgang Zakel aus Schorbus (Spree-Neiße) lieferte ein schwarz-weißes Quartett. Dieser Bestand hat sich bis ins vergangene Jahr zwar halbiert. Dafür machten es sich immerhin wilde Artgenossen am Seegraben Richtung Jeserig/Fläming gemütlich.

Gute Unterhaltung im Sommer

Vor allem deren Nachwuchs hat die zahlreichen Besucher im vergangenen Sommer verzückt. Mitunter wurde es brenzlig, wenn Familie Federvieh im Gänsemarsch die Ortsmitte anstrebte, oder die Einheimischen ihr Revier gegen die Neuankömmlinge verteidigten. Den Zuwachs hatte Parkleiter Ulrich Jarke freudig begrüßt.

Der schwarze Schwan auf dem Teich im Wiesenburger Park. Jetzt ist er leider tot. Quelle: Anke Eilert

Der Vorsitzende des Fördervereins informierte die Mitglieder über das tragische Geschehen: Der Schwan sei dem Angriff eines Raubtieres erlegen. „Wir haben ihn am Mittwoch beerdigt“, informiert er. Weiter ist zu lesen: „Eine traurige Nachricht, nachdem die drei Jungschwäne im Spätherbst ebenfalls gerissen wurden.“ Ein Fuchs ohne Scheu wird regelmäßig in der Umgebung beobachtet, so kommt der Verdacht gegen ihn zustande. Doch auch Marderhunde greifen sich hin und wieder einen Schwan.

Winterquartier nicht aufgebaut

„Jetzt muss der Schwarze an der einzig offenen, kleinen Wasserstelle wie auf dem Präsentierteller gesessen haben“, ahnt Imke Dammüller das Leid. Ulrich Jarke hätte längst versprochen, für ein sicheres Winterquartier zu sorgen. Tatsächlich wurden schon Bretter für einen Verschlag in der Gärtnerei gesammelt. „Zum Aufbau sind wir nicht gekommen“, räumt der Parkchef ein. Viel Arbeit für das wieder einmal knappe Personal sei der Grund.

Helfer, ihr Ehemann André an der Spitze, hätten gern mit zugepackt, zeigt Imke Dammüller dafür wenig Verständnis. Sie schließt nicht aus, dass den Schwänen auch eigens die Flügel gestutzt worden seien, damit sie das Gelände nicht verlassen. Diesen Vorwurf weist wiederum Jarke zurück.

Kopier-Vorwurf eher nicht haltbar

Wahrscheinlicher sei, dass der Schwan noch beim Züchter kupiert wurde, schätzt Hans-Joachim Naruhn ein, der selbst Geflügelzüchter im Medewitzer Kleintierzuchtverein Fläming ist. „Das war damals erlaubt und üblich, damit die Tiere dem Ort treu bleiben“, so der Experte. Als Anwohner hat er die Tiere ebenfalls täglich im Blick.

Imke Dammüller meint, die Tragödie hätte verhindert werden können. Quelle: René Gaffron

Geht es nach Imke Dammüller, sollten keine Spenden für Ersatz gesammelt werden. „Eventuell kehren die wilden Schwäne zurück“, sieht Hans-Joachim Naruhn durchaus eine andere Perspektive.

Von René Gaffron