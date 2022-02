Ukraine-Konflikt: Gemeinde Wiesenburg/Mark bereitet Aufnahme von Kriegs-Flüchtlingen vor

Wiesenburg

Angesichts des Einmarsches russischer Militärs in der Ukraine bereitet sich die Gemeinde Wiesenburg/Mark im Hohen Fläming darauf vor, womöglich Flüchtlinge aus dem osteuropäischen Land aufnehmen zu können.

Wie Bürgermeister Marco Beckendorf (Die Linke) am Donnerstagnachmittag gegenüber der MAZ sagte, habe die Gemeinde vorsorglich 20 Feldbetten vorbereitet. Sie werden zunächst in Bereitschaft gehalten im Keller der Grundschule.

„Wenn man die aktuellen Bilder im Fernsehen sieht von so vielen flüchtenden Ukrainern, die per Bahn, Bus und eben auch mit Autos in Richtung Westen unterwegs sind, müssen wir wohl davon ausgehen dass einige davon auch bald über Polen im Land Brandenburg und hier bei uns landen könnten“, sagt Beckendorf.

Beckendorf: „Unterstützung wird nötig sein“

„Darauf sollten wir vorbereitet sein, um schnell reagieren zu können“, so der Verwaltungschef aus Wiesenburg/Mark. „Es ist wohl leider sehr realistisch, dass hier Unterstützung nötig sein wird“, sagt der Bürgermeister.

In der Gemeinde seien verschiedene Akteure in Rufbereitschaft versetzt worden, die auch über Nacht bestehen soll. „Wir als Gemeinde wollen unsere Hausaufgaben schon vorab machen und vorbereitet sein, wenn es zu einer solchen Situation kommen sollte“, sagt der Chef des Rathauses.

Notquartier statt Sport: Die Gemeinde Wiesenburg würde Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine aufzunehmen. Für die Sporthalle stehen Feldbetten bereit. Quelle: Archiv TSV Wiesenburg

Aufgestellt werden sollen die 20 Betten, die noch aus Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR stammen und heute für Notsituationen im Eigentum der Gemeinde sind, dann in der großen Turnhalle an der Schule in Wiesenburg. Das Familienzentrum sei involviert worden, um eine Betreuung geflüchteter Menschen organisieren zu können.

Dabei kann die Gemeinde durchaus auf Erfahrungen zurückgreifen. Denn während des großen Sturmes „Kyrill“ im Januar 2007 war die Sporthalle schon einmal als Notquartier genutzt worden. Damals wurden über Nacht Menschen untergebracht, die wegen eines Stromausfalls an der Bahnlinie in einem Zug des Regionalexpress 7 stecken geblieben waren.

„Angesichts der tausenden Menschen, die derzeit unterwegs sind aus der Ukraine, ist die Situation auch für uns aktuell sehr greifbar“, sagt Beckendorf am Donnerstagnachmittag gegenüber der MAZ. „Das ist eine ernste Lage. Diese sollte jeder ernst nehmen und nicht erst reagieren, wenn wirklich plötzlich über Nacht Handlungsbedarf besteht“, so der Bürgermeister aus Wiesenburg.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen am Donnerstag per Zug aus Odessa und Lviv in Polen an. Quelle: Beata Zawrzel/Imago-Images.

Er hoffe, „dass auch andere Kommunen und der Landkreis entsprechende Vorkehrungen treffen“, heißt es aus dem Wiesenburger Rathaus. „Zwei große Autobahnen aus Richtung Osten kommen über Polen direkt in Brandenburg an und von Frankfurt/Oder und Forst ist es gar nicht mehr so weit auch bis zu uns“, sagt Marco Beckendorf.

Landkreis beobachtet Krisenregion

In der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark werde die Entwicklung in der Kriegsregion aktuell aufmerksam verfolgt. „Die mögliche Aufnahme von Flüchtlingen war hier im Hause auch schon Thema“, erklärt Andrea Metzler, die Sprecherin des Landratsamtes am Donnerstagnachmittag auf Anfrage der MAZ. „Konkrete Schritte wurden aber noch nicht eingeschlagen.“

Von Thomas Wachs