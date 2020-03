Unfall mit Fahrerflucht: Anliegerin trauert um grünes Pferd

Wiesenburg

Cornelia Dikall aus Wiesenburg trauert um ihr grünes Pferd. Wohl ein rücksichtsloser Autofahrer hat es auf dem Gewissen.

Das Tier aus Plastik ist vielen Passanten bekannt. Seit Jahren stand es an der Bundesstraße 107 vor dem Haus. Montiert auf einem Baumstamm als Sockel, war es das Erkennungszeichen für ortsunkundige Besucher und Wahrzeichen der Hundezucht von Cornelia Dikall an ihrem Grundstück Am Bahnhof 7.

In Straßengraben gestürzt

Nun stürzte es in den Straßengraben – zersplittert in viele Bruchstücke. „Ein noch unbekannter Autofahrer hat es beim Rückwärtsfahren einfach umgenietet“, sagt Cornelia Dikall verärgert. Sie erstattete Anzeige zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ereignet habe sich der Zusammenprall nach Angaben der Anliegerin am Freitag der vorigen Woche, dem 27. Februar, so gegen 6.30 Uhr.

Das grünen Plastikpferd stand als Erkennungszeichen an der B 107 nahe des Bahnhofs Wiesenburg. Quelle: privat

Die Betreiberin der Hundezucht hängt stark an diesem Pferd. Auch aus einem persönlichen Grund. „Es war ein Geschenk meiner Tochter. Wir haben es gemeinsam aufgearbeitet und mit der auffällig grünen Spezialbehandlung wetterfest überzogen“, erzählt sie. Gut 200 Euro habe das alles gekostet.

Lanze für Zivilcourage brechen

Nicht nur wegen dieses materiellen Wertes hat Cornelia Dikall nun eine Prämien ausgesetzt für Hinweise auf den Verursacher der Kollision mit Folgen. „Um für persönliche Werte und Zivilcourage eine Lanze zu brechen, setze ich 100 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters aus“, sagt Cornelia Dikall gegenüber der MAZ.

Hinweise an Cornelia Dikall in Wiesenburg unter 0177/2145167.

Von Thomas Wachs