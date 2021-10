Wiesenburg

Das kann sich schon hören lassen: Immerhin acht Lieder sind es, welche die Fünftklässler der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“ mittlerweile zum Vortrag bringen können. Seit dem vergangenen Schuljahr als Bläserklasse unterrichtet. Dieser handlungsorientierte Unterricht ermöglicht es den Jungen und Mädchen den Lehrplan für Musik sehr praxisnah vermittelt zu bekommen.

„Alle sind sehr eifrig dabei“, lobt der Wiesenburger Fachlehrer für Musik und Sport, Detlef Metzner. Deshalb ist ihm ganz und gar nicht bange vor dem ersten Auftritt seiner Schüler im Frühjahr in der MBS-Arena in Potsdam. Unter dem Motto „Klasse: Musik“ werden etwa 50 märkische Bläserklassen ihr Können vor Publikum zum Besten geben.

Teilnahme für alle obligatorisch

Der Start der Bläserklassenarbeit in Wiesenburg war nicht zuletzt unter maßgeblicher Mitwirkung der ehemaligen Direktorin der Grundschule Ilona Zehnsdorf vorbereitet worden. Als es im 2020/21 in die Vollen gehen sollte, wurden die Enthusiasten noch vom Coronavirus gebremst. Unterricht allgemein und Bläserklassen speziell mussten der Covid-19-Pandemie erheblichen Tribut zollen.

Also sind mit der vierten und fünften Jahrgangsstufe nunmehr quasi zwei Anfängerklassen am Start. Wobei die Teilnahme für alle obligatorisch ist. „Im Deutsch- und Matheunterricht gibt es ebenfalls keine Ausnahmen“, stellt Detlef Metzner fest. Gleichwohl seinerseits eingeschätzt werden kann, wer schon etwas Talent in die Wiege gelegt bekommen hat und wer durch Fleiß und aktive Mitarbeit zum Zuge kommt.

Zuerst von Flöte bis Tuba alles probiert

Nachdem die Kinder zuerst im sogenannten Instrumenten- Karussell erst einmal von der Flöte bis zur Tuba alles ausprobiert haben, konnten sie drei Wunschinstrumente benennen. Detlef Metzner und sein Tandempartner Gunar Heise von der Kreismusikschule „Engelbert Humperdinck“ halfen dann bei der Auswahl.

Für Erik Lucas war der Griff zum Tenorhorn wohl naheliegend. „Mein Vater spielt bei den Reetzer Jagdhornbläsern Jagdhorn“, sagt er. Auch der Elfjährige glaubt, dass Musik langfristig ein Hobby in seinem Leben sein wird. „Ich bin froh, die Klarinette gewählt zu haben“, sagt beispielsweise Lena Wilberg. Für die Zehnjährige aus Reetz ist es das erste Instrument, das sie erlernt.

Wertsachen auf Busreisen

Die Ausstattung mit zwei Klassensätzen an Blasinstrumenten im Gesamtwert von etwa 60.000 Euro hat der Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg übernommen. Es wird damit sichergestellt, dass jedes Kind der Bläserklassen kostenfrei ein Instrument für den Musikunterricht erhält. Ein gewisses Risiko erleben die neuen Wertsachen noch auf dem Schulweg. „Zweimal wurden Instrumente schon im Bus vergessen“, heißt es. Dank der Umsicht der Busunternehmen konnten diese sichergestellt werden.

Vier Tage in der Woche, jeweils 45 Minuten, steht der Musikunterricht am Blasinstrument auf dem Stundenplan. Montag wird gemeinschaftlich Neues erarbeitet. Dienstag spielen die Holzbläser (Klarinetten und Saxophone) bei Detlef Metzner, die Blechbläser bei Gunar Heise (von der Musikschule) sowie die Querflöten bei Sandra Brademann (von der Grundschule) in kleinen Gruppen.

Gunar Heise von der Kreismusikschule "Engelbert Humperdinck" ist als Kooperationslehrer im Einsatz.

Hier können Probleme auch individuell gelöst werden. Mittwoch wird das Zusammenspiel geübt und Donnerstag kommt der Feinschliff, berichten die Pädagogen.

Erfahrungen in Berlin und Leipzig gesammelt

Detlef Metzner hat zunächst Musik an der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig studiert. Als Berufsmusiker spielte er unter anderem im Leipziger Saxophonquartett und in der Klaus Fischer Big-Band. Am Saxophon gastierte er im Rundfunk Blasorchester Leipzig, Gewandhausorchester, MDR Sinfonieorchester und im Rundfunksymphonieorchester Berlin. Nach einem Hörsturz sattelte er auf Lehramt um und betreut seit 1993 Bläserklassen.

Vergleichsweise bald, so erwartet der Lehrer, werden die Schüler also auch Melodien wie „Old MacDonald had a farm“ oder „We will rock you“ von Queen anstimmen können.

Schulorchester im Aufbau

Das Konzept sieht vor, dass jede Bläserklasse zwei Jahre den Musikunterricht am Instrument erhält. Die Instrumente der jetzigen 5. Klasse gehen durch das Rotationsprinzip im nächsten Schuljahr an die jetzige 3. Klasse.

Den dann Sechstklässlern soll dennoch die Möglichkeit geboten werden, in einem Schulorchester weiterspielen zu können. Dafür benötigen die Schüler aber noch Instrumente. Detlef Metzner ist mit der Unterstützung der neuen Schulleiterin Susan Lodge, daher auf der Suche nach Sponsoren, um auch dieses Projekt verwirklichen zu können.

