Reppinichen

Ab sofort ist die Entnahme von Trinkwasser zur Bewässerung von privaten Gärten und Grünflächen in Reppinichen, Hohenlobbese und Wutzow verboten. Das gilt ferner für Autowäsche oder das Befüllen von Schwimmbecken – ausgenommen sind Kinderplanschbecken mit einem Fassungsvermögen bis zu einen Kubikmeter. Das hat der Wasserverband „Hoher Fläming“ festgelegt. Die betroffenen Haushalte und Gewerbetreibenden wurden per Postwurfsendung darüber informiert.

Ursache ist nicht zwingend die aktuelle Trockenheit, sondern eine laut Zweckverband unvorhersehbare Havarie im Wasserwerk. „Einer der beiden Brunnen ist zusammen gebrochen“, erklärt Peter Grunewald. „Aktuell kann deshalb nur eine begrenzte Wassermenge gefördert werden“, so der Wassermeister.

Keine Reaktion zu bemerken

Sie bleibt der Versorgung für Mensch und Tier vorbehalten, darf zum Unterhalt üblicher Haushaltsgeräte wie Waschmaschine und Toilettenspülung sowie für Produktionszwecke in Unternehmen genutzt werden.

Wassermeister Peter Grunewald vom WAV "Hoher Fläming". Quelle: René Gaffron

„Obwohl die Anordnung schon eine Woche in Kraft ist, haben wir noch keine Absenkung des Verbrauchs feststellen können“, beklagt Peter Grunewald. Er mahnt die Einwohner zur Einsicht und verweist auf die mögliche Verhängung von Bußgeldern. Der ortsansässige WAV-Mitarbeiter Mirko Dietrich soll Kontrollgänge zu dem Zweck unternehmen.

Rund 30 Kubikmeter des nassen Elementes werden an einem Sommertag aus mehr als 40 Metern gefördert und den drei angeschlossenen Dörfern zur Verfügung gestellt.

30 Kubikmeter pro Sommertag

Für gewöhnlich laut Wasserverband kein Problem für die in 80er-Jahren gebauten und nach der Wende nochmals modernisierten Anlagen. Gleichwohl bei einem der beiden Brunnen bereits absehbar sei, dass er den Dienst verweigert und ersetzt werden muss. Die Defekthexe hat nun aber die Technik des anderen, eigentlich besseren, Brunnens heimgesucht. Nunmehr gilt es mit dem eingeschränkten Verbrauch die Versorgungssicherheit zu sichern.

Aktuell ein Problemfall: das Wasserwerk Reppinichen. Quelle: René Gaffron

„Die Stimmung bei den Einwohnern ist schlecht“, berichtet Doris Baewert. Sie ist die Ortsvorsteherin. „Es ist für die Bürger schwer verständlich, dass sie ihre Pflanzen nicht wässern dürfen, während das Landgut Reppinichen nebenan seine Äcker beregnen lässt“, berichtet die Dorfchefin.

Obere Wasserbehörde kontrolliert

Es besteht jedoch kein Zusammenhang, wie Geschäftsführer Mario Bauer und Peter Grunewald gleichermaßen versichern. Denn der Agrarbetrieb holt sein Schichtenwasser aus noch größerer Tiefe. „Mit Sonden wird auf Weisung der Oberen Wasserbehörde kontrolliert, ob es Auswirkungen auf den für das Trinkwasser entscheidenden Pegel gibt –mitnichten“, so der Wassermeister.

Notfallplan wird besprochen In der nächsten Woche treffen sich Ortsvorsteherin Doris Bäwert, Löschgruppe Reppinchen sowie Wasserverband „Hoher Fläming“ und Gemeindeverwaltung Wiesenburg/Mark. Sie besprechen einen Notfallplan für den Fall, dass auch der zweite Brunnen trocken fällt. Die technische Reparatur kann laut Wassermeister Peter Grunewald an einem Tag erfolgen. Eine Ersatzpumpe ist bereits vor Ort. Mindestens drei Tage braucht es für Laboruntersuchungen und Genehmigung vom Gesundheitsamt. Für den Fall der Fälle müsste dann eine mobile Versorgung in den drei betreffenden Orten aufgebaut werden. Theoretisch gibt es dafür Pläne beim Zweckverband. Praktische Erfahrungen liegen noch nicht vor.

Nunmehr schneller als gedacht – nämlich noch in diesem Jahr –soll nun ein neuer Brunnen gebaut werden. Erkundungsbohrungen sind bereits in den nächsten 14 Tagen geplant. Dann kann ein hydrologisches Gutachten erstellt werden. Indes verweist Peter Grunewald auf Planungs- und Ausschreibungsvorgaben, die einzuhalten sind, weil im Ort die Ungeduld greifbar ist. Gerade mit Blick auf die 600-Jahr-Feier in einer Woche.

Sie soll nicht überschattet oder gar gestört werden von einer kompletten Versorgungsunterbrechung. Gleichwohl wird das Szenario bedacht.

Von René Gaffron