Wiesenburg

In der Gemeinde Wiesenburg/Mark treiben Schmierer weiter ihr Unwesen. Nach jüngsten Vorfällen am Sport- und Gemeinschaftshaus in Reetz sind neue Sachbeschädigungen jetzt auch registriert worden am Gerätehaus der Feuerwehr in Wiesenburg.

An dem Gebäude am Borner Weg wurden unter anderem zwei Buchstaben eines Schriftsatzes in Form verfassungsfeindlicher Runen geschmiert. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen der oder die Täter dort ebenfalls zu am jüngsten Wochenende zwischen dem 9 und 11. April. Die Polizei wurde am Montagnachmittag vom Wiesenburger Ordnungsamt über die Sachbeschädigung am Gerätehaus informiert. Nun laufen die Ermittlungen.

Mit weinroter Farbe schmierten bislang unbekannte Personen einen Schriftsatz auf ein Fensterbrett. Zusätzlich wurden die Buchstaben verfassungsfeindlicher Runen geschmiert. „Hinterlassen wurden außerdem unleserliche Zeichen an der Fassade und Tür des Gerätehauses“, teilt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, mit.

„Die Beseitigung der Schmiererei wurde bereits veranlasst“, heißt es am Montag von der Polizei. Sie hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Von MAZ