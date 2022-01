Versuchter Betrug per Enkeltrick in Grubo und Jeserig/Fläming

Wiesenburg/Mark

Aus zwei Ortsteilen der Gemeinde Wiesenburg/Mark wurden der Polizei am Freitagmittag zwei versuchte Betrugsdelikte gemeldet. Die Täter wollten mit einer Variante des Enkeltricks zwei Senioren in Grubo sowie in Jeserig/Fläming am Telefon davon zu überzeugen, eine größere Summe Geld zu überweisen.

Die Anrufer nutzten für ihre Tat eine besonders perfide Betrugsmethode, um ihren älteren Opfern möglichst viel Angst zu machen. Sie gaben sich als Beamte der Berliner Polizei aus und erzählten ihnen am Telefon jeweils, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt sei und eine Haftstrafe nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden könne.

In Jeserig/Fläming wurden von der angerufenen Seniorin 30.000 Euro gefordert. Die Frau wandte sich daraufhin an das Polizeirevier in Bad Belzig, um dort ihre Zahlungsunfähigkeit mitzuteilen. Die Beamten konnten die Frau beruhigen und sie über die dreiste Betrugsmasche aufklären.

Für einen älteren Mann in Grubo wurde noch während des Anrufs klar, dass er Enkeltrickbetrüger am Apparat hatte, denn seine einzige Tochter saß während des Telefonats neben ihm. Geld wurde in keinem Fall überwiesen.

Von MAZonline