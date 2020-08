Wiesenburg

„In meiner Jugend bin ich eher selten getrampt“, gesteht Dieter Wankmüller. „Ich hatte frühzeitig ein Moped“, erklärt er. Doch diese Mobilität sei auf dem Lande alles andere als selbstverständlich, sondern heute wie damals echte Lebensqualität. Deshalb reckt der 76-Jährige nicht nur den Daumen für die Idee nach oben, sondern engagiert sich persönlich für den Aufbau von Mitfahrbänken.

In Reetz, Schmerwitz sowie am Wiesenburger Bahnhof und in der Ortsmitte sollen sie zuerst postiert werden. Zwei der drei Ortsbeiräte haben schon ihre Zustimmung für das Anliegen signalisiert. Denn es geht dabei um mehr, als nur das Nahverkehrsangebot im Hohen Fläming zu verbessern. „Es soll ausdrücklich eine Ergänzung sein und keine Konkurrenz“, sagt Dieter Wankmüller. Mitfahrgarantien gibt es für die Wartenden freilich nicht. Im besten Fall bringt das Sitzmöbel aber Menschen in Bewegung und zueinander –nur weil sie zur rechten Zeit an der richtigen Stelle ihren Platz einnehmen.

Gemeinsinn wird gefördert

Nach Einschätzung von Dieter Wankmüller ist der Beitrag für den Umweltschutz augenscheinlich. „Doch auch der Gemeinsinn wird enorm gefördert“, sagt der Betreiber des Öko-Zentrums auf dem Senst-Hof in Reetz. „Ich habe es mir längst zur Angewohnheit gemacht, Leute am Straßenrand offensiv zu fragen, ob sie mitfahren wollen“, so der Rentner, der einen französischen Kleinwagen steuert. „Ich erinnere mich an einige spannende Gespräche, die ich auf den Touren hatte.“

Ausdrücklich betont Dieter Wankmüller, dass er nicht der Urheber sei. Abgesehen davon, dass Mitfahrbänke bisher vor allem im süddeutschen Raum etabliert sind, erfolgte der Start hierzulande beim Treffen „ Fläming aktiv –gemeinsam gestalten.“ Es war vor Jahresfrist nach längerer Unterbrechung wieder belebt worden. Ein jeder Teilnehmer erklärt sein Vorhaben und sucht Mitstreiter.

Einige Vorhaben entwickeln sich

„Unter anderem die regionale nachhaltige Lebensmittelversorgung, Demokratie-Projekte sowie die Mitfahrbänke wurden seither zu vielen Anlässen immer wieder erörtert und soweit es unter den Einschränkungen der Covid-19-Pandemie möglich war, fortentwickelt“, berichtet Dorothee Bornath. Sie hält die organisatorischen Fäden in den Händen und sorgt für regelmäßigen Austausch. Gerade beginnt die 53-Jährige mit den Vorbereitungen der nächsten Mitmachkonferenz. Sie soll im Herbst über die Bühne gehen.

Dorothee Bornath bereitet das nächste Treffen "Fläming aktiv - gemeinsam gestalten" vor. Quelle: privat

Die Umsetzung der Idee der Mitfahrbänke ist vergleichsweise weit gediehen. Auch noch nicht verworfen wurde wohl die Mobilitäts-App „Share1Car“. Für das Mitfahrprojekt, das auf aktueller digitaler Mitwirkung basiert, braucht es indes mehr Zuspruch.

Geldgeber zeigen sich aufgeschlossen

Die Standorte für die analoge Alternative sind jeweils in der Nähe zu den Bushaltestellen vorgesehen. Ferner gibt es den Kostenvoranschlag eines lokalen Metallbauers, der die stabilen Sitzgelegenheiten für weniger als 1000 Euro pro Stück herstellen würde. Geldgeber sind dem Vernehmen nach für die Idee aufgeschlossen.

Preisverleihung als Höhepunkt Die nächste Fläming-Aktiv-Mitmachkonferenz findet am 24. Oktober, ab 10 Uhr, in der Wiesenburger Kunsthalle statt. Teilnehmer können sich austauschen, Initiativen vorstellen, Projekte weiterentwickeln, Verbündete finden und einen Überblick über Aktivitäten in der Region gewinnen. Das erste von drei Vorbereitungstreffen ist für 20. August, 17 Uhr, in Wiesenburg, Mal’s Scheune, terminiert. Außerdem wird wieder der Fläming-Initiativpreis verliehen. Die Auszeichnung erfolgt per Publikumsvotum. Noch bis 30. September werden Vorschläge angenommen. www.neuland-hoher-flaeming.de

Im Interesse der gegenseitigen Sicherheit der Nutzer wäre es noch, wenn Fahrzeughalter, die sich ständig an dem Mitfahrservice beteiligen, eine Plakette, die sie gut sichtbar an der Frontscheibe anbringen. „Es würde sich praktisch um zertifiziertes Trampen handeln“, frohlockt Dieter Wankmüller. Wer dies im Einzelnen organisiert und ausbaut, wenn noch mehr Orte dem Beispiel folgen, muss freilich noch überlegt werden.

Von René Gaffron