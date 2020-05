Schneller surfen mit dem Handy: Vodafone nimmt LTE-Station in Wiesenburg in Betrieb

Wiesenburg/Mark

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat eine LTE-Station in Wiesenburg/Mark in Betrieb genommen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Mitteilung. Mit dieser Inbetriebnahme sei gleichzeitig ein weiteres LTE-Ausbauprogramm für den Landkreis Potsdam-Mittelmark gestartet, heißt es weiter.

Der Mobilfunkstandard LTE ermöglicht laut Vodafone Handygespräche „in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs.“ Dank LTE könnten die Nutzer zum Beispiel HD-Filme downloaden, Musikvideos in besonders guter Qualität genießen und Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen.

Anzeige

Neun weitere LTE-Bauvorhaben

Auch für die Hotels, Gaststätten und mittelständischen Betriebe im Landkreis bringe die neue LTE-Versorgung eine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, so Vodafone. „Denn eine starke Netzinfrastruktur ist im digitalen Zeitalter der entscheidende Rohstoff für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand der Region“, weiß das Unternehmen. Vodafone habe die Investitionskosten für die neue LTE-Mobilfunkanlage aus eigenen Mitteln getragen.

Weitere MAZ+ Artikel

In ganz Potsdam-Mittelmark betreibt Vodafone bislang 88 Mobilfunkstandorte. Für 2020 sind im Landkreis zudem neun weitere LTE-Bauvorhaben geplant. Dabei wolle Vodafone komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen. Die geplanten Baumaßnahmen dienten dazu, LTE-Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten in das Vodafone-Netz zu bringen.

Lesen Sie auch: Vodafone baut knapp 100 neue LTE-Stationen in Brandenburg

Die Gemeinde Wiesenburg/Mark habe eine Information von Vodafone über die Inbetriebnahme des Sendemastes erhalten, wie Mitarbeiterin Kornelia Feldmann der MAZ bestätigt. Als Standort sind in dem Schreiben die Straße Am Wasserwerk 20 sowie zusätzlich zwei Koordinaten angegeben.

„Die Koordinaten weisen auf den Standort des Telekom-Turmes am Ortsausgang Richtung Reetz hin“, schreibt Kornelia Feldmann weiter. Die Telekom und Vodafone würden vermutlich den gleichen Standort nutzen.

Von MAZonline