Ein neues Gerät soll zur Verkehrsberuhigung an der B246 in Reetz beitragen. Die elektronische Tafel warnt Temposünder. Zudem kann die Technik Fahrzeugbewegungen und Verstöße gegen Tempolimits zählen.

Ein neues Gerät zeigt Kraftfahrern an der B246 in Reetz ihr Tempo an. Es warnt vor Verstößen und kann diese auch aufzeichnen. Quelle: Eva Loth