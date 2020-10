Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet ihren Service wieder an. Bei einer Sprechzeit in Wiesenburg können Interessierte prüfen, ob das Wasser rein ist. Auch Bodenbelastungen werden analysiert.

Wasser und Boden werden in Wiesenburg untersucht

