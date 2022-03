Wasser und Boden werden in Wiesenburg untersucht

Wiesenburg

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet wieder ihre Dienstleistung gegen Entgelt an: Am Mittwoch, 15.30 bis 16.30 Uhr, in der Grundschule „Am Schlosspark“ Wiesenburg können Interessierte vor Ort ihr Wasser und ihren Boden analysieren lassen.

Kupferrohre sind womöglich ausgeschlossen

Von etwa einem halben Liter frisch abgefülltem Wasser können umgehend pH-Wert, Nitratkonzentration und elektrische Leitfähigkeit festgestellt werden. Nach weiterer Prüfung wird mitgeteilt, ob die Installation von Kupferrohren möglich ist.

Für die Bodenuntersuchung zur Nährstoffbedarfsermittlung wird eine Mischprobe von 500 Gramm gebraucht. Darüber hinaus wird Beratung zu Umweltproblemen angeboten

Von René Gaffron