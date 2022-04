Wechsel an der Spitze der Wiesenburger Löschgruppe

Wiesenburg

Interessante Personalie bei der Wiesenburger Löschgruppe: Mathias Schilling ist ab sofort der Ortswehrführer. Er folgt auf Ronald Selent. Jener hatte nach reiflicher Überlegung aus persönlichen Gründen zu Beginn des Jahres den Chefposten zur Verfügung gestellt.

Pikant: Mathias Schilling hatte das Amt schon einmal bekleidet, 2011 nach Auseiandersetzungen mit der damaligen Wehrführung den Dienst bei den Blauröcken aber sogar komplett quittiert. Seit drei Jahren wirkt er wieder aktiv in ihren Reihen mit. Nicht von ungefähr: Er stammt aus einer Feuerwehrfamilie und ist selbst seit der Kindheit als Brandschützer organisiert.

Ortsfeuerwehr Wiesenburg behält eingespielte Abläufe bei

Der 45-Jährige ist im Bauhof der Gemeinde Wiesenburg/Mark beschäftigt. Rund 20 Männer und Frauen zählt die Einsatz-Abteilung der Ortsfeuerwehr. Zunächst einmal sieht der neue Chef keinen Anlass zur Veränderung organisatorischer Abläufe.

Dafür können sich die Kameraden nach dem Ende der Einschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie noch mehr für das Dorfleben engagieren. Nachdem mehrmals die Osterfeuer in Wiesenburg abgesagt werden mussten, kann es diesmal – in Absprache mit dem Landgut Reppinichen – nahe dem Wasserturm stattfinden. Am Sonnabend ab 9 Uhr wird deshalb naturbelassenes Holz angenommen und aufgestapelt.

Endlich wieder Osterfeuer am Wiesenburger Wasserturm

Gegen 18 Uhr wird das Feuer entfacht, heißt es in der Ankündigung. Nach den Regenfällen der letzten Tage scheint die Waldbrandgefahr eher gering, die neben der Pandemie zuletzt häufiger die Pflege der Tradition gebremst hat.

Das Osterfeuer am Wiesenburger Wasserturm wird Sonnabend gegen 18 Uhr entzündet. Quelle: FFW Wiesenburg

Außerdem wird die Feuerwehr die Aufstellung des Maibaums auf dem Goetheplatz übernehmen. Der 30. April ist dafür vorgesehen. Hier wie da wird für Speis und Trank gesorgt sein.

Von René Gaffron