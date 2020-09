Wegen Dürre: Die Bäume im Wiesenburger Schlosspark sterben ab

Wiesenburg

Die Fahrt mit dem Hublift fördert eine traurige Erkenntnis zu Tage. Die Krone der Buche hinter dem Forsthaus im Wiesenburger Park ist kahl. Das Laub, dass die Spaziergänger auf dem Weg von unten aus noch grünen sehen, verdeckt vorerst noch die düstere Zukunft. Denn der alte Baum wird wohl nicht mehr lange zu erhalten sein. Das prognostiziert Ulrich Jarke. „In fünf bis sieben Jahren ist er tot“, glaubt der Parkleiter.

Über dem Dach des Forsthauses wird das Malheur deutlich. Die Buche dahinter im Wiesenburger Schlosspark hat eine kahle Krone. Quelle: Ulrich Jarke

Das Schicksal dieses stattlichen Gewächses ist kein Einzelfall in dem Gartendenkmal. Vielmehr fordert der Klimawandel der vergangenen Jahre ihren Tribut. Die Lärchen und Fichten waren schon im vergangenen Jahr abgängig. Stellenweise 50 Prozent sind verloren gegangen, erfuhren die Mitglieder des Parkfördervereins bei ihrer jüngsten Versammlung. Nunmehr werden die Ausfälle bei den Laubbaumarten sichtbar.

Viel zu wenig Regen

Kein Wunder: Denn Hitze und Trockenheit halten an, auch wenn die Temperaturen in diesem Jahr nicht ganz so extrem und ausdauernd über 30 Grad Celsius liegen. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung belegt eindrucksvoll, dass sowohl der Gesamtboden bis 1,80 Meter Tiefe als auch das für Pflanzen verfügbare Wasser (bis 25 Zentimeter) seit Wochen und Monaten ein großes Manko bilden.

„Es fehlen die Niederschläge“, beklagt Jarke. Nur der August hätte in etwa die durchschnittlichen Mengen an Regen erbracht. Ein professionelles Monitoring wie in größeren Anlagen gibt es im Wiesenburger Park zwar nicht. Doch ist die Problematik allgemein gültig und deshalb schlagen die historisch Gärten in Deutschland gerade Alarm. Ob Sanssouci, Branitz oder Wörlitz – die sonst satt grünenden Bäume sind dort nur noch schütter belaubt, die Äste dürr.

Japanische Lärche wird sterben

Prominentes Opfer im Wiesenburger Park ist unter anderem die Japanische Lärche. Sie hat mehr als 3,65 Meter Stamm-Umfang und dürfte 90 Jahre alt sein. Dass sie direkt am Ufer des Inselteichs steht, hat ihr nicht geholfen. Das nasse Element aus den Teichen darf ohnehin nicht zum Wässern entnommen werden, erklärt Jarke. Für junge Gewächse kann entweder Wasser aus den Schönungsteichen des Klärwerkes oder der Brunnen am ehemaligen Tennisplatz genutzt werden: 600 Liter täglich sind dort zu holen. Das reicht aber nicht.

Die Japanische Lärche im Wiesenburger Park ist dem Tode geweiht. Die Trockenheit fordert ihren Tribut. Quelle: René Gaffron

Immerhin ist das Problem erkannt. Seit November 2019 gibt es ein Bündnis, der historischen Gärten im Klimawandel. Sie müssen sich beispielsweise mit der Frage auseinandersetzen, welche Bäume in Zukunft gepflanzt werden sollen, wenn Ersatz fällig ist. Die Erfahrung lehrt, dass die Gartendenkmalpflege strikt die ursprüngliche Form wahren will. Die Praktiker verfolgen eine etwas pragmatische Herangehensweise und melden zumindest Diskussionsbedarf an.

Privatbesitzer blockiert Austausch

Das ist nicht die einzige Herausforderung für Jarke und seine Mitstreiter. Sie müssen in absehbarer Zeit eine Birkengruppe ersetzen. Nahe dem Mühlenteich ist sie wegen der weißen Stämme selbst eine Augenweide und lenkt zudem den Blick von den Wiesen auf die Marienkirche. Der Tausch sollte in den nächsten zwei Jahren erfolgen. Doch die Fläche ist in Privatbesitz wie insgesamt noch acht Parzellen. Dem Eigentümer sei ein Kaufangebot unterbreitet worden, berichtet Jarke. Bisher keine Reaktion.

Wenigstens zeichnet sich am Rande der 2002 geöffneten Sichtachse von der Eisenbahnlinie zum Schloss ab. Dort hatte der Lärchenbockkäfer 2018 freie Bahn und nutzte die mangelhafte Vitalität aus. Nachdem 120 Bäume der Säge geopfert werden musste, hat nun eine Neubepflanzung des Areals stattgefunden.

Ein Zaun schützt die Neupflanzungen an der Sichtachse im Wiesenburger Schlosspark Quelle: Ulrich Jarke

In Abstimmung mit der Fachhochschule Eberswalde sind dort unter anderem Douglasien, Silberlinden, Baumhasel, Wildbirnen und -apfel in den Boden gebracht worden. Jeweils 50 zweijährige Pflanzen in kreisrunden Plots. Dazwischen, so die Hoffnung, soll sich auf natürliche Weise ein Mischwald etablieren.

