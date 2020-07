Wiesenburg

Oak heißt die Band,die am Freitag, 17. Juli, um 20 Uhr in Mal’s Scheune in Wiesenburg auf der Bühne steht. Die Indie-Folk-Combo aus Quedlinburg im Harz verbindet warmen Bluesgesang mit straightem Rock und melodiösem Pop.

Jennifer Fulton (Gesang & Gitarre), Konrad Eggebrecht (Bass) und Conny Richter (Drums) spielen melodieverliebt und minimalistisch mit den Genre-Grenzen. Reservierung unter: www.mals-scheune.de

Von MAZ