Wiesenburg

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sind Unbekannte in ein Firmengebäude in Wiesenburg eingebrochen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertgegenständen - und diese teilweise gestohlen. Laut Polizei nahmen die Täter "hochwertiges Elektrowerkzeug" in einem "nicht unerheblichen vierstelligen Gesamtwert" an sich.

Am Mittwochmorgen sicherte die Polizei am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Erst vor rund drei Wochen waren Unbekannte in eine Wiesenburger Firma eingebrochen und hatten wertvolles Elektrowerkzeug entwendet.

