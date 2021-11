Wiesenburg: Ilse Mansfeld feiert ihren 90. Geburtstag

Wiesenburg

„Wiesenburg hat sich sehr gut entwickelt“, sagt Ilse Mansfeld und lacht. Noch regelmäßig spaziert die 89-Jährige durch den Ort. Erfreut sich mal hier, mal dort an Veränderungen. „Ich nehme meinen Stock, und dann geht es los“, sagt sie selbstbewusst. Dieser Tage hatte sie jedoch mehr zu tun, als sonst. Die Vorbereitungen für ihren 90. Geburtstag nehmen viel Zeit in Anspruch. Am 2. Dezember ist es soweit - Ilse Mansfeld, die den Ort ein Stück weit mitgestaltet und entwickelt hat, freut sich auf ihr Wiegenfest und auf viele Gratulanten.

Auf die Frage, ob sie glaubt, dass sie in ihrem Leben etwas versäumt oder falsch gemacht hat, hat sie sofort eine Antwort parat und sagt: „Da brauche ich nicht lange zu überlegen. Obwohl ich einen Führerschein habe, bin ich nie selbst Auto gefahren. Das war falsch und das bereue ich. Ich fand es herrlich, im Auto neben meinem Mann zu sitzen und mich von ihm fahren zu lassen.“ In allen anderen Bereichen des Lebens stand Ilse Mansfeld hingegen sprichwörtlich „ihren Mann“ - selbstbewusst, ehrgeizig, fleißig und couragiert.

Da ist der 90. Geburtstag ein würdiger Anlass, sie aus ihrem Leben erzählen zu lassen. „Am 2. Dezember 1931, mittags um 12 Uhr, wurde ich in Mühlenberg bei Stettin im heutigen Polen geboren. Im Backofen stand eine Gans und die war noch nicht ganz fertig“, sagt sie lachend. Sie trägt viele schöne Erinnerungen an ihre Kindheit im Herzen aber auch sehr viele traurige. Der Zweite Weltkrieg brach mit aller Gewalt über die unbeschwerte Kindheit herein.

Ilse Mansfeld erinnert sich an den Krieg

In dieser Folge verschlug es sie 1944 mit den Eltern, dem Großvater, der älteren Schwester und dem jüngeren Bruder nach Görzke. Dort lebte eine Schwester des Vaters. „Ich erinnere mich noch genau an den Augenblick, wie wir auf den Hof der Tante kamen. Sie stand am offenen Fenster und schüttelte gerade ein Staubtuch aus“, erzählt Ilse Mansfeld. Während die Mutter und der Rest der Familie sich einige Zeit danach wieder auf den Weg zurück nach Polen machten, sträubte sich die damals 13 Jahre alte Ilse dagegen.

Die vielen kleinen Kinder, die sie - selbst noch ein Kind - bereits tot in den Straßengräben hatte liegen sehen, lagen schwer auf ihre Seele. Die Tante willigte ein und das Mädchen konnte bei ihr bleiben, in Görzke zur Schule gehen. Nach einem Jahr kam die Familie zurück. „Ich habe sie fast nicht wieder erkannt“, sagt die 89-Jährige. Hunger, Not und Krankheit hatten die Körper ausgezehrt.

Von Görzke nach Magdeburg

Nach der achten Klasse endete die Schulzeit in Görzke. Wieder half ihr die Tante. Jetzt bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, sodass sie in Magdeburg den Beruf eines Kaufmanns erlernen konnte. „Ich bekam Essen und Trinken, das war Gold wert, und 10 Mark im Monat“, erinnert sich Ilse Mansfeld.

Wiesenburg: Ilse Mansfeld als Vorsitzende des Tourismusvereins Wiesenburg 2006 Quelle: Bärbel Kraemer

In Görzke, wo sie später für kurze Zeit im Büro der Konservenfabrik arbeitete, lernte sie ihren zukünftigen Ehemann kennen. Er war als Neulehrer in den Ort gekommen. Dann folgte der Umzug nach Wiesenburg, wo Ilse Mansfeld 38 Jahre im Drahtwerk tätig war und sich von der Bürokraft zur Ökonomin qualifizierte. Ilse Mansfeld erzählt von der schweren Arbeit der Menschen in der Produktion, von den Problemen bei der Materialbeschaffung, von Sonderschichten und den Zeitspannen, in denen im Betrieb nicht immer ordnungsgemäß gearbeitet werden konnte.

Sie sagt: „Es war eine furchtbare Belastung für mich, wenn uns die Bezugsscheine für Diesel gekürzt wurden und die Abwässer nicht nach Piesteritz abgefahren werden konnten. Sie wurden dann verkippt.“ Und sie erzählt, wie sie - einer defekten Verpackungsmaschine wegen - im Büro von Alexander Schalck-Golodkowski saß. „Er war ein bedeutender Wirtschaftsfunktionär in der DDR und als Leiter des Bereichs für Kommerzielle Koordinierung (KoKo) im Ministerium für Außenhandel für den Handel mit dem kapitalistischen Ausland zuständig. Ich erinnere mich, dass er damals im Ausland gewesen war und das Ersatzteil für unsere Verpackungsmaschine von dort mitgebracht hatte. Ich holte es also von ihm ab und fuhr damit zurück nach Wiesenburg“, sagt die 89-Jährige.

Vorsitzende des Tourismusvereins Wiesenburg

1990 endete ihr Berufsleben im Drahtwerk. Die Hände in den Schoß zu legen, kam ihr jedoch nicht in den Sinn. Inge Mansfeld zog den Unruhestand vor und gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Fremdenverkehrsvereins „Hoher Fläming“. War sie anfangs im Verein für die Finanzen zuständig, übernahm sie später den Vorsitz. Erst 2010, als Ehemann Hubert schwer erkrankte, zog sich Ilse Mansfeld aus der aktiven Vereinsarbeit zurück.

Ilse Mansfeld 2010 bei der Verabschiedung von ihrer Verbandstätigkeit. Quelle: Bärbel Kraemer

„Dass der Tourismusverein jetzt aufgelöst werden soll, macht mich sehr traurig. Ich denke, dass er noch gebraucht wird“, findet die 89-Jährige und erzählt auch aus dieser Zeit. Von den beliebten Chortreffen, von der Einrichtung der Heimatstube, von Pfingstkonzerten und der Entwicklung der Ausstellung in den Kammern des Turmes. An ihrem Ehrentag wird die Mutter einer Tochter, zweifache Oma und Uroma, mit Freunden und Weggefährten in Erinnerungen schwelgen und sicher noch viel mehr zu erzählen haben.

Von Bärbel Kraemer