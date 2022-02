Wiesenburg

„Mein Jubiläum möchte ich im Mai feiern“, sagt Jürgen Dittberner und deutet in seinem Arbeitszimmer auf ein Regal mit mehr als 800 Schallplatten und Tonbandspulen, die auf ihre Art Teil des Jubiläums sind.

Im Mai jährt sich für den 69-Jährigen der Tag, an dem er die Genehmigung erhielt, als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter bei öffentlichen Veranstaltungen aufzulegen. „Den Papierausweis mit dem Lichtbild drauf habe ich leider nicht mehr“, sagt der Wiesenburger und erzählt, dass ihm die Lizenz während der DDR-Zeit auch zweimal aberkannt wurde.

Jürgen Dittberner vor seiner Plattensammlung. Quelle: Bärbel Kraemer

Er war angeeckt. Beim zweiten Mal, im Sommer 1986, lautete der Vorwurf, Hetzreden gegen das Kollektiv der Gaststätte Fläminggarten geführt zu haben. „Die Genehmigung habe ich erst zurückbekommen, als 1989 die Stühle zu wackeln begannen.“

Zuerst im Jugendklub in Bad Belzig aufgelegt

Musik hat Jürgen Dittberner schon als Kind geliebt. Entsprechend früh begann er, für das erste Tonbandgerät zu sparen. Als Jugendlicher hatte es das nötige Geld zusammen. Damals noch in Bad Belzig lebend, zog es ihn oft in den Jugendklub „Rosa Luxemburg“ auf die Burg Eisenhardt.

Doch die Musik und die Art wie sie dort präsentiert wurde, gefiel ihm nicht. „Dann mach es doch besser“, hieß es dann. „Ich weiß noch wie heute, dass ich gesagt habe, ich kann es auch besser“, erzählt der 69-Jährige.

Fortan übernahm er die Beschallung der Jugendlichen, die es in den Klub zog. „Die Musik hatte ich aufgenommen. Damals wurden die Titel im Radio noch angesagt und voll ausgespielt, ohne dass dazwischen gesprochen wurde.“ Zwischen den Programmen von Rias und Sender Freien Berlin ist er auf der Suche nach den größten Hits hin und her gependelt.

Musik als Rettungsanker

Ein schwerer Verkehrsunfall warf Jürgen Dittberner aus der Bahn, als er die Lehre zum Elektromontierer bei der Uhlig KG, aus der später der VEB Elektrowärme Belzig hervorging, gerade beendet hatte. Fast ein Jahr lang lag er im Krankenhaus. Die Musik wurde zu einer Art Rettungsanker und als er wieder genesen war, ging er wieder in den Jugendklub, um aufzulegen.

Schlager pur: Jürgen Dittberners erste LP mit Hits aus dem Westen. Quelle: Bärbel Kraemer

„Doch dann hieß es plötzlich, wenn du weitermachen willst, musst du die Prüfung zum Schallplattenunterhalter haben“, erinnert sich der 69-Jährige. Also machte er sich daran, die staatliche Spielerlaubnis zu erwerben und legte die damit verbundene Prüfung ab.

Zuständig war das im Belziger Fläminggarten ansässige Kreiskabinett für Kulturarbeit. „Ich erinnere mich, dass meine Prüfung im Niemegker Kulturhaus stattfand.“ Jürgen Dittberner musste nicht nur unter Beweis stellen, dass er Musik abspielen konnte, sondern auch zeigen, dass er einen Discoabend moderieren und Menschen zum Tanzen animieren konnte.

Am Ende erhielt er durch die Prüfungskommission die Einstufung in die Gruppe B, mit der gleichzeitig die Gage bestimmt wurde. „Und dann gab es ja auch noch die 60-40-Regelung, mit der festgelegt war, dass mehr Ost- als Westmusik gespielt werden musste“, erinnert sich der Wiesenburger und gesteht, dieses Verhältnis oft nicht eingehalten zu haben.

Mit der Aberkennung der Spielerlaubnis – zum zweiten Mal 1986 – durfte er erneut keine öffentlichen Veranstaltungen wie Disco- oder Tanzabende mehr musikalisch umrahmen. „Aber ich habe trotzdem Musik gemacht.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn Frauentags- oder andere Betriebsveranstaltungen stattfanden, sah der damalige Direktor des VEB Elektrowärme und vorherige Bürgermeister der Stadt Belzig, Gerhard Dorbritz, über die entzogene Spielerlaubnis seines Elektromontierers hinweg und bat ihn, für Musik zu sorgen. Konsequenzen gab es keine, weder für den Direktor, noch für Jürgen Dittberner.

Nach der Wende nahm sein Hobby schnell wieder Fahrt auf. Er beschallte unter anderem Familienfeiern, Tanzabende, Silvesterpartys und sorgte natürlich auch bei den beliebten Bad Belziger Traditionsveranstaltungen Burgfestwoche und Altstadtsommer für gute Laune. Sein 50-jähriges Jubiläum hinter den Plattentellern will er am 28. Mai in Bad Belzig feiern. Dort, wo alles begann – auf der Burg Eisenhardt.

Von Bärbel Kraemer