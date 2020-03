Grubo

Am Samstagmorgen erlebte ein Autobesitzer in Grubo eine böse Überraschung. An seinem Pkw Dacia haben noch unbekannte Täter die Kennzeichen PM-KP 39 abgeschraubt. Das Fahrzeug war in der Hauptstraße in Grubo abgestellt. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und die Kennzeichen in die Fahndung gesetzt.

Von MAZ