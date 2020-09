Wiesenburg

Sie sind der emotionale Höhepunkt vieler Konzerte: die Zugaben. Kurze, virtuose Stücke oder bekannte Melodien vollenden das Konzerterlebnis und bleiben in Erinnerung.

Der Geiger Tobias Feldmann entwickelte gemeinsam mit den Brandenburger Festspielen daraus eine Konzertidee. Das Projekt „ Zugaben: Vielfalt in Miniaturform“ kombiniert bekannte, beliebte und bewunderte Miniaturen zu einem Programm. Am Sonntag, 6. September, um 16 Uhr sind die beiden Musiker mit ihrem besonderen Programm im Schloss Wiesenburg zu Gast.

Anzeige

Endlich wieder Konzerte

Tobias Feldmann und Boris Kusnezow spielen mit Hingabe Werke quer durch die Musikgeschichte, so von Fritz Kreisler, Niccolò Paganini, Frédéric Chopin, George Gershwin und vielen mehr.

Weitere MAZ+ Artikel

„Der Wunsch nach Konzerten ist in diesem Jahr besonders groß, da so viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Zugabe hat deshalb eine doppelte Bedeutung: Es beschreibt die Musikstücke, die so oft nach dem offiziellen Konzertprogramm erklingen, und Zugabe steht für den kulturellen Gewinn in diesem notgedrungen konzertarmen Jahr 2020“, erklärt Manuel Dengler, Intendant der Brandenburger Festspiele.

Klassik neu erleben

„ Zugaben: Vielfalt in Miniaturform verkörpert somit in mehrfacher Hinsicht einen zentralen Anspruch der Festspiele Mark Brandenburg: Klassik neu erleben!“, so der Intendant, der an diesem Abend unterhaltsam durch das Konzert führt. Im Dialog mit ihm geben die Musiker Einblicke in ihr Künstlerleben.

Hochkarätige Musiker

Seit dem Jahr 2018 jüngster Professor der Bundesrepublik, gehört der Geiger Tobias Feldmann zu den hochkarätigen Musikerpersönlichkeiten der Gegenwart.

Publikum und Fachpresse loben seine facettenreichen Darbietungen von überwältigender Virtuosität, fesselnder Bühnenpräsenz und emotionaler Tiefe. Seine große musikalische Neugier zeigt sich in einem ungewöhnlich breit gefächerten Repertoire, das von Beethoven, Mozart, Brahms und Tschaikowsky über Weinberg und Clement bis hin zu Einojuhani Rautavaara und Isang Yun reicht. Tobias Feldmann wurde für sein Können vielfach ausgezeichnet.

Der Durchbruch des Pianisten Boris Kusnezow begann 2009 mit dem Gewinn des Deutschen Musikwettbewerbs. Bald darauf feierte er sein Debüt in der Carnegie Hall und erhielt hervorragende Kritiken von der New York Times.

Neben dem meisterhaften solistischen Spiel entwickelte sich die Kammermusik und Liedbegleitung zu besonderen Leidenschaften des Pianisten. Inzwischen konzertiert Boris Kusnezow in diversen Kammermusikbesetzungen und mit namhaften Solisten weltweit.

Besonderer Spielort

Neben den herausragenden Künstlern ist auch ihr Spielort etwas Besonderes. Wiesenburg besitzt mit seinem markanten Schlossturm ein nicht zu übersehendes Wahrzeichen.

1161 erstmals erwähnt, wurde die einstige Burg schrittweise zu einem Schloss ausgebaut. Anfang des 18. Jahrhunderts entstand dann das zweigeschossige Renaissanceschloss. Eine breite Terrasse führt vom Schloss direkt in den kunstvoll gestalteten Park. Der unter Landschaftsschutz gestellte Schlosspark mit seinem bemerkenswerten Baumbestand, den Terrassenbeeten, Teichen und angrenzendem Wald ist wohl der bedeutendste zwischen Sanssouci und Wörlitz.

Karten für das Konzert am Sonntag, 6. September, um 16 Uhr im Schloss Wiesenburg gibt es auf www.brandenburger-festspiele.de.

Von MAZ