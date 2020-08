Wiesenburg: Neue Hoffnung für das alte Drahtwerk

Wiesenburg

Die Drahtzieherei soll wieder belebt werden. Nicht nur das Gelände als Standort für andere Gewerbetreibende. Sondern mit einer modernen Schweißdraht-Herstellung. „Obwohl die Produktion vor mehr als zwei Jahren eingestellt worden ist, haben die Qualitätserzeugnisse aus Wiesenburg noch einen guten Ruf“, weiß Andreas Schilling. „Die Nachfragen der Kunden von einst sind unser Antrieb“, sagt er.

Im Alter von 18 Jahren ist er in das Unternehmen eingetreten und hat seine Lehre dort absolviert. Auf dem Posten des Produktionsleiters erlebte er 2018 mit, wie in Regie des neuen Eigentümers aus Amerika die Marktbereinigung stattfand und das Werk dicht gemacht wurde. Für ihn und Ehefrau Nadine, die im Büro für den Vertrieb arbeitete, bedeutete es zunächst den Gang in die Erwerbslosigkeit. Inzwischen haben beide wieder Arbeit gefunden. Ihr eigentliches Projekt ist derzeit jedoch die Rückkehr an den angestammten Standort.

Geldgeber jetzt gesucht

Zu dem Zweck haben sie mit Geschäftspartnern die Drahtwerk Wiesenburg GmbH gegründet. Deren Ziel ist es, die noch bestehende Halle zu erhalten und mit einem modernen Maschinenpark auszustatten. Wenn die Kapazitäten von früher erreicht werden sollen, bedeutet das eine Menge von 15.000 bis 20.000 Tonnen pro Jahr. 20 bis 40 Mitarbeiter könnten beschäftigt werden.

Freilich braucht es für die Ausstattung erst einmal Geldgeber für einen Millionenbetrag. Der Lotsendienst vom Technologie- und Gründerzentrum des Kreises Potsdam-Mittelmark steht beratend zur Seite.

„Außerdem haben wir nicht nur viel Erfahrung und Marktkenntnis aus der Historie“, betont Andreas Schilling. Vielmehr sehen sich er und seine Mitstreiter gut aufgestellt für die Zukunft. Einen wesentlichen Beitrag soll die JM Projektinvest aus Magdeburg leisten. Auf der Suche nach Dachflächen für Solarmodule ist sie nicht nur auf der Brache in der Wiesenburger Ortsmitte fündig geworden und plant nach eigenen Angaben eine 750-Kilowatt-Anlage auf der dann sanierten Konstruktion.

Strom wird vor Ort genutzt

„Das Vorhaben ist so reizvoll –das nehmen wir jetzt persönlich“, berichtete Stefan R. Müller jüngst bei der Vorstellung im Entwicklungsausschuss der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark. So sind die Energie-Experten bereits Teilhaber der neuen Drahtwerksgesellschaft. Sie kann damit preiswert den erzeugten Strom für ihr Anliegen nutzen. Ökonomisch und ökologisch wertvoll.

Daran orientiert sich auch die Technologie. Möglichst nur wenig Emissionen und auf keinen Fall irgendwelche Einleitungen ins Ab- oder Grundwasser werden zugelassen. Der Einsatz von Kupfersulfat und Schwefelsäure bei der Oberflächenbearbeitung soll reduziert werden. „An solchen Strategien wurde bereits hier geforscht. Die Entwicklung von damals nehmen wir jetzt wieder auf“, so Andreas Schilling. Für die Verpackung soll recyclingfähiges Material eingesetzt werden.

Ausschuss befürwortet Anstrengungen

Die Anwohner müssen dem Vernehmen nach nicht übermäßig Lärm fürchten. Die neuen Maschinen werden laut jetzige Planung hauptsächlich im oberen Teil der großen Haupthalle installiert. Deren Erhalt hat der Ausschuss jetzt erst einmal befürwortet. Bei der in Rede stehenden Vitalisierung des Gesamtgeländes wäre auch ein Abriss nicht ausgeschlossen gewesen. Schließlich sucht die Kommune möglichst viele Interessenten für das Areal.

„Der morbide DDR-Industrie-Charme wird dennoch erhalten bleiben“, ist sich Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) gewiss. „Wenn das Drahtwerk der zentrale Anker wird –um so besser.“

