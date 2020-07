Wiesenburg

Wohl kaum ein Wiesenburger weiß, welch bemerkenswerte Orgel, die im Jahr 1755 von Johann Ephraim Hübner aus Wittenberg erbaut wurde, die Marienkirche birgt. Zudem war das Instrument in eigenen Orgelkonzerten bisher äußerst selten zu hören.

Zwar wird sie regelmäßig und ehrenamtlich von Werner Oeler, der sich Ende der 90er-Jahre sehr für ihre Restaurierung eingesetzt hat, in den Gottesdiensten gespielt. Auch ist manche Reisegruppe schon in den Genuss einer Kirchen- und Orgelführung durch ihn gekommen und oft ist die Orgel sonnabends in den Mittagsstunden zu hören.

Geglückte Reparatur – neuer Klang

Aber die letzten beiden trockenen Sommer haben der Orgel etwas zugesetzt. Das machte eine Reparatur an den Windladen und dann eine umfassende Neustimmung notwendig, die durch die zuständige Orgelbaufirma Schuke ausgeführt wurden.

Nun klingt die Orgel so, wie sie seit einigen Jahren nicht mehr zu hören war. Diesen glücklichen Umstand nimmt die evangelische Kirchengemeinde in Wiesenburg zum Anlass, das Instrument ausführlich und in all seinen unterschiedlichen Klangfarben am Sonnabend, 1. August, um 16 Uhr in einem Orgelkonzert zu Gehör zu bringen.

Werke von Bach

Dazu konnte der bekannte Organist und Hochschullehrer Klaus Eichhorn aus Berlin gewonnen werden, dessen Hände und Füße sich besonders wohl auf den Tasten und Pedalen von 300 Jahre alten Orgeln fühlen.

Er ist ein ausgesprochener Kenner und Spezialist historischer Orgeln und für Alte Musik. In dem Konzert wird er Werke von Dietrich Buxtehude, Georg Böhm und Johann Sebastian Bach auf der restaurierten Hübner-Orgel spielen.

