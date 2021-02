Wiesenburg: TB Session Band im Livestream-Konzert

Wiesenburg

„Man sieht Euch an, dass ihr richtig Spaß auf der Bühne habt“: Das ist der Satz, den die fünf Musiker der TB Session Band fast bei jedem Konzert von Besuchern zu hören bekommen. Allerdings müssen sie im Lockdown schon lange auf diesen persönlichen Kontakt mit ihrem Publikum verzichten.

Zusammen Musik machen – das geht aber immer noch und jetzt auch bei einem besonderen Event für die Fans. Via Livestream-Konzert aus Mal’s Scheune in Wiesenburg sind die Musiker am Samstag, 20. Februar, ab 20 Uhr zu erleben.

Klassiker mit eigener Note

In ihrem Repertoire haben sie eine vielfältige Mischung: Ob Songs von Dylan, den Rolling Stones, Joe Cocker, Eric Clapton, JJ Cale und vielen anderen – die Musiker achten darauf, nie die Seele eines Songs zu verletzen und geben ihm ihre eigene Note – den der TB Session Band.

Seit 2008 fahren die Musiker durch halb Deutschland und predigen den Segen auf ihren Konzerten für die Rock- und Bluesklassiker der Musikgeschichte. Jürgen Gehrhardt, Frank Engelmann, Hans Tabel, Jörg „Bulli“ Unger und Carlos Dalelane sind die Stammbesetzung der TB Session Band.

Einfach ins Konzert klicken

Je nach Lust und Laune laden sie sich befreundete Musiker als Gäste ein, um inspiriert zu werden und zusammen mit ihnen zu jammen. Sie sind stolz darauf, dass Peter Schmidt, Blues-Rudy, Andreas Bock, Bernd Kleinow, Mauro Pandolno, Sven Kastner und viele andere tolle Musiker bereits die Bühne mit ihnen geteilt haben.

Den Livestream der TB Session Band aus Wiesenburg gibt es über Youtube/mals_scheune und Facebook/malsscheune.

