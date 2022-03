Wiesenburg will Landärzte locken – Politiker streiten über richtigen Weg

Wiesenburg

Die medizinische Grundversorgung in Wiesenburg und Umgebung soll langfristig gesichert werden. Dazu sind die Voraussetzungen nicht schlecht. Sie könnten aber besser sein. Folgerichtig werden die Bemühungen um die Landarzt-Akquise professionalisiert werden.

Ob ein lokal ausgelobtes Stipendium dazu beitragen kann, junge Menschen bereits für eine Laufbahn zu binden – wahlweise, wenn sie aus dem Hohen Fläming stammen oder spätestens, um sie von der Hochschule in die Gegend zu locken, wird noch einmal ausgelotet. Das war jedenfalls der Vorschlag, den Rita Neumann aus Benken und Steffen Teuber aus Reetz von der Fraktion der Dorfgemeinschaft unterbreitet haben.

Vielseitige Bemühungen in Wiesenburg ohne Erfolg

Verbunden mit der Feststellung, dass die landesweit initiierten Stipendien bislang für Wiesenburg ins Leere laufen und die Praxis von Kerstin Senst seit ihrem Tod 2018 leer steht, hat Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) dies zunächst als Kritik persönlich genommen.

Er verwies jedoch darauf, dass die Kommune gerade dabei sei, die Alte Brennerei am Goetheplatz in ihr Eigentum zu bringen. In dem Backsteinbau befinden sich zwei Arztpraxen. Für die derzeit ungenutzten Räume müsste nach Ablauf der 2-Jahres-Frist wieder eine Zulassung bei der Kassenärztlichen Vereinigung beantragt werden.

Zugang zu den Praxen in Alter Brennerei noch nicht optimal

Den Antragstellern warf der Verwaltungschef vielmehr vor, kontraproduktiv zu agieren. Sie hatten gegen den Kauf der Immobilie gestimmt, in dem sich auch Edeka-Markt und Sparkassen-Filiale befinden. „Am richtigen Ziel bestehen keine Zweifel. Aber der Aufwand von 1,3 Millionen Euro ist uns zu hoch“, erklärte Steffen Teuber dazu.

Tatsächlich bietet das Haus, in dem freilich noch ein Aufzug ins Obergeschoss gebraucht werden könnte, schon eine gute Voraussetzung. Darüber hinaus sieht sich der Bürgermeister durchaus in der Lage, Wohnraum zur Miete oder auch Baugrundstücke günstig zur Verfügung stellen. „Nur als ich kurzfristig nach einem 3000-Quadratmeter-Grundstück gefragt worden bin, musste ich passen“, sagt er.

Ärztepaar Bustian bringt Erfahrung ein

Ein anderer Interessent habe abgesagt, weil die Potsdamer Familie sich nicht vorstellen konnte auf dem Land zu leben. „Ein Café, das abends geöffnet hat, wäre ein Anfang“, sagt Dirk Bustian zu den Ansprüchen der Kollegen. Mit Ehefrau Ute führt er seit fast 30 Jahren die Gemeinschaftspraxis. „Solange uns die Gesundheit erhalten bleibt, wollen wir noch etliche Jahre weiter arbeiten“, betont der 62-Jährige.

Sehr gern will das Paar aber Politik und Verwaltung zur Seite stehen, damit gemeinsam im Interesse der Patienten möglichst eine nahtlose Nachfolge organisiert werden kann. „Wir wollen ja, das Leben in dem Haus bleibt, das wir jetzt kaufen“, bekräftigt auch der Abgeordnete Thilo Gramenz aus Schlamau.

Werbung für Wiesenburger Praxen bei Absolventen

Freilich geht der Trend dahin, dass Ärzte sich bei Medizinischen Versorgungszentren anstellen lassen, um nicht ins wirtschaftliche Risiko zu müssen. Die Gemeinde Wiesenburg/Mark wäre jedenfalls bereit, gerade zu Beginn der Niederlassung auf Mieteinnahmen zu verzichten oder gar eine Anschubfinanzierung zu leisten.

„Das muss an den richtigen Stellen, auf jeden Fall dauerhaft auf der Internetpräsenz kommuniziert werden“, sagt Kornelia Stephan aus Neuehütten als sachkundige Einwohnerin im Entwicklungsausschuss. Die Doktoren wollen sodann die Werbetrommel bei den regelmäßig stattfindenden Treffen der Kassenärztlichen Vereinigung mit Absolventen.

Langjährige Ausbildung bringt Unwägbarkeiten

Auch die Idee mit der persönlichen Förderung für künftige Mediziner ist noch nicht vom Tisch. Steffen Teuber und Marco Beckendorf liegen im Disput darüber, ob die Ausschreibung allgemein oder gezielt individuell formuliert werden sollte.

Allerdings geben Dirk und Ute Bustian zu bedenken, dass allein für Studium und zwingend notwendige Facharzt-Ausbildung mindestens elf Jahre dauern. Ob der berufliche und persönliche Lebensweg genauso zielgerichtet verfolgt werden kann, dass ein Abiturient aus dem Hohen Fläming tatsächlich Landarzt in Wiesenburg wird, ist mit vielen Unwägbarkeiten auf allen Seiten verbunden.

