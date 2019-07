Wiesenburg

Die Autos allgemein und der Schwerlastverkehr im Besonderen sollen die Friedrich-Ebert-Straße nicht länger als Rennstrecke missbrauchen. Vielmehr will die Gemeinde Wiesenburg/Mark eine Verkehrsberuhigung beantragen. Diesen Auftrag hat der Sozial- und Entwicklungsausschuss der lokalen Ordnungsbehörde erteilt. Sie soll bei der regelmäßigen Verkehrsschau das Anliegen konsequent vertreten.

„Die verkehrsrechtliche Anordnung obliegt der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Potsdam-Mittelmark“, sagt Bürgermeister Marco Beckendorf ( Die Linke). „Wir haben – und sammeln aber noch – gute Argumente“, so der Verwaltungschef.

Kraftfahrer plädiert für Limit

Von der Notwendigkeit ist Robert Pahlke-Graap gleich in dreifacher Betroffenheit überzeugt. „Als Vater sorge ich mich um das Wohl meiner Kinder, wenn sie den Fuß vor die Tür setzen. Als Anwohner spüren wir die Belastungen der Fahrzeuge im Haus. Als Berufskraftfahrer weiß ich, dass die ortsfremden Kollegen mit weiteren Sanktionen gebremst werden müssen“, sagt er bei der Beratung in Wiesenburg.

„Doch für die Bundesstraße 246 in der Belziger Landstraße und der Friedrich-Ebert-Straße eine allgemeine Tempo-30-Zone auszuweisen wie vor der Grundschule „Am Schlosspark“ oder vor dem Kindergarten am Hesselberg, ist rechtlich kaum durchsetzbar“, sagt Norbert Hesse ( Die Linke). Er erinnert daran, dass unmittelbar nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt in den 90er-Jahren eine Begrenzung auf 30 Kilometer je Stunde angeordnet war. Allerdings nicht als Zone, sondern jeweils mit einem neuen Schild nach jeder Einmündung. Außer einen Schilderwald habe das aber nichts eingebracht und war von der Behörde aus Werder/ Havel letztlich kassiert worden, heißt es.

Fahrzeuge abschnittsweise bremsen

Der ehemalige Polizist Hesse schlägt deshalb vor, abschnittsweise den Verkehrsfluss zu bremsen. Etwa wenn Fahzeuge real mit mehr als Tempo 50 aus Bad Belzig kommend bis zur Einmündung der Gliener Straße herandonnern –Lärm und Erschütterung für die Nachbarn inklusive. Also wird eine Begrenzung auf 30 Kilometer je Stunde für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen angeregt. In der Folge müssten auch Personenwagen langsamer unterwegs sein.

Gehwege ramponiert

Die kurvige Strecke im Ort müsste eigentlich zu vorsichtiger Fahrweise zwingen. Hinlänglich bekannt ist es, dass jedoch gerade der meist abgesenkte Bordstein gern überfahren wird. Die vor 25 Jahren ausgebauten Gehwege sind schon ramponiert und lassen ahnen, welchen Gefahren die Fußgänger täglich dort ausgesetzt sind. Zumindest für den Bereich am Wasserwerk empfiehlt Norbert Hesse wochentags von 7 bis 16 Uhr ebenfalls eine Tempo-30-Regelung, um den Weg zwischen Ortskern und Schule für den Nachwuchs sicherer zu machen.

Fußgänger brauchen Zebra-Streifen

Daneben setzen sich die Parlamentarier für mindestens einen Fußgängerüberweg an der Ortsdurchfahrt ein. Dieser müsste demzufolge zwischen Holzhof und Goetheplatz eingerichtet werden. Bislang heißt es, sei die Zahl der gezählten Querungen durch Fußgänger nicht hinreichend, um mit Zebra-Streifen dort einen sicheren Übergang zu markieren.

Im Wiesenburger Zentrum wünschen sich die Fußgänger einen Überweg Quelle: René Gaffron

Doch nehmen zum einen die Gefahren durch zunehmenden LKW-Verkehr zu. Beispielsweise vom und zum Ziegelwerk Reetzerhütten. Zum anderen sind es zunehmend ältere Bürger, welche die Einrichtungen in der Ortsmitte ansteuern. Das Familienzentrum als neues Ziel bestätigt als Ausnahme nur diese Regel, findet Daniela Rabinowitsch ( Die Linke). Dass sich heikle Situationen auch ergeben, wenn am Netto-Markt oder an der Bushaltestelle die Straße überquert wird, ist eine weitere Erfahrung.

Immerhin für den Schulweg hatte es vor Ausbau des Kreisverkehrs an der Brauerei eine Bedarfsampel gegeben. Dort gibt es jetzt Inseln, die bei der schrittweisen Überquerung helfen und obendrein der Verkehrsberuhigung dienen.

Von René Gaffron