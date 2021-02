Wiesenburger Bauamtsleiterin beklagt sich über zu viel Arbeit

Wiesenburg

Die Mitarbeiter des Bauamtes der Gemeindeverwaltung Wiesenburg/Mark sind überlastet. Das hat die Leiterin Anke Glistau zweimal in aller Deutlichkeit in den parlamentarischen Gremien kundgetan. Jüngsten Anlass gab die Idee, in kommunaler Regie einen Neubau für das Freie Lernzentrum Fläming zu errichten oder das ehemalige Sozialgebäude der Drahtzieherei samt Postplatz dafür umzugestalten.

Nicht nur, dass sie Bürgermeister Marco Beckendorf (Linke) damit buchstäblich auf offener Bühne in der Kunsthalle in die Parade fährt. Seine Stellvertreterin zweifelt daran, dass die Idee, wie dargestellt, binnen drei Jahren zu realisieren ist. Zur Vergewisserung hat sie allerdings Kornelia Stephan als ortsansässige Architektin und sachkundige Einwohnerin im Entwicklungsausschuss unvermittelt um Argumentationshilfe gebeten. Für Sonderbauten sollte mindestens ein halbes Jahr der Planung einkalkuliert werden, lautet die Aussage.

Arbeit stapelt sich

Wenn der Schulbau in Angriff genommen werden soll, müssen andere Aufgaben zurückgestellt werden, lautet die Schlussfolgerung von Anke Glistau. Sie verwies unter anderem auf die bereits begonnene Sanierung von Roter Villa und Schlamauer Straße. Demnächst steht die Rekonstruktion der Parkwege, einschließlich Teehaus, auf dem Programm. Weitere Planungen, Fördermittelanträge und mehr liegen auf dem Tisch.

Vor dem Hintergrund verweist die 52-Jährige auf eine im vergangenen Jahr gestellte Überlastungsanzeige ihres Ressorts. Real hätten die Umstände, die dazu geführt haben, weiter Bestand. Für weitere Erläuterungen war die Bauamtsleiterin allerdings wegen Urlaub in dieser Woche nicht zu erreichen.

Besserung in Sicht

Ihre Auffassung teilt der Verwaltungschef erwartungsgemäß nicht. Er nimmt die Kritik aber eher unaufgeregt zur Kenntnis. „Ich habe großes Vertrauen, dass es uns mit Frau Glistau wie bisher gelingt, die richtige Arbeitsauf- und -einteilung schaffen.“

Im Wiesenburger Rathaus hängt der Haussegen schief. Quelle: René Gaffron

Außerdem zeichnet sich nach Aussage des Bürgermeisters für das zweite Halbjahr schon Entspannung im aufgestockten sechsköpfigen Team mit Anke Glistau und Gisela Burmeister vornweg ab. Dann kehrt eine Kollegin aus der Elternzeit zurück, die Einarbeitungsphase eines neuen Kollegen dürfte geschafft sein und der versierte Auszubildende wechselt auf eine für ihn reservierte Planstelle.

Atempause bei der Leader-Förderung

Wegen der beklagten Personalnot hat die Gemeindevertretung zudem die Schaffung des Postens für einen Tiefbauingenieur bewilligt. Allerdings fehlt noch die passende Besetzung, berichtet Marco Beckendorf. Letztlich könnten Aufgaben an andere Abteilungen delegiert oder Mitarbeiter ins Bauamt abgeordnet. Das alles passiert auch schon.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, lautet daher die Gegenfrage des Bürgermeisters. Nicht nur wegen der günstigen Kreditbedingungen, sondern auch wegen der passenden Termine. Denn momentan legt die Leader-Förderung der Europäischen Union eine Pause ein. Fast alle Investitionen in Wiesenburg und Umgebung sind jedoch darauf angewiesen. Also rechnet Marco Beckendorf eher mit freien Spitzen.

Abgeordnete fühlen sich brüskiert

Doch schon im Wiesenburger Ortsbeirat vorige Woche hatte der Verweis auf das Arbeitspensum von Anke Glistau für heftige Diskussionen gesorgt. Als Gerd Metzger eine Aufstellung und Abrechnung von Förderprojekten vorgelegt haben wollte, belehrte sie ihn. „Jede Anfrage, die ich beantworten muss, kann ich nicht für andere Aufgaben aufwenden!“ Diese erpresserische Haltung gegenüber Abgeordneten sei absolut nicht akzeptabel, beklagte Daniela Rabinowitsch (Linke).

Gerd Metzger aus Wiesenburg hat mehr Informationsbedarf beim Bauamt angemeldet. Quelle: René Gaffron

Die Lage kritisch bewertet Robert Pulz. „Seit zwei Jahren wird ein Beschluss zur Erneuerung von Lampen nicht umgesetzt. Die Radwegplanung musste verschoben werden“, beklagt der Medewitzer Abgeordnete. Er hatte schon vorgeschlagen, Dienstleister zu beauftragen, wenn das Personal im Rathaus die Arbeit nicht schafft. „Wenn die grundsätzlichen Dinge dabei außer Acht geraten, brauchen wir keine großen Herausforderungen extra.“

Von René Gaffron