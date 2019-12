Bauhof hat jetzt eine neue Adresse

Wiesenburg

Der Winter steht unmittelbar vor der Tür. Wenn er im Hohen Fläming dann Einzug hält, ist der Bauhof der Gemeinde Wiesenburg/Mark besser denn je darauf vorbereitet. Denn Fuhrpark und Technik sind endlich zweckdienlich untergebracht. „Stotternde Motoren beim Kaltstart oder gar aufwendiges Rangieren der in nur einer Halle hintereinander geparkten Autos sollten der Vergangenheit angehören“, hofft Wolfgang Eilert als Chef.

Seine Truppe in Orange hat nämlich ab sofort eine neue Adresse. Es ist ein rund 1700 Quadratmeter großes Grundstück an der B 107 auf halbem Weg vom Bahnhof zum Reetzer Dreieck. Für rund 100.000 Euro hat es die Kommune erworben und mit weiteren 62.000 das Gelände schon aufgemöbelt. „Weitere 50.000 Euro sollen noch investiert werden“, bestätigt Kämmerin Kornelia Feldmann.

Rollladenbauer hat Platz gemacht

Zwei Hallen stehen auf dem Areal. Sie wurden zuletzt von der Firma Kowalewski genutzt. Der Rollladenbauer hat aber jetzt seine zweite Produktionsstätte vis a vis des Stammsitzes im Wiesenburger Gewerbepark bezogen. So öffneten sich plötzlich ungeahnte Potenziale. Dieser Tage haben die sechs Kollegen vom Kommunalbetrieb erst einmal ihr Domizil in Besitz genommen.

Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) und Betriebsleiter Wolfgang Eilert bei der Inbetriebnahme des Bauhofes der Gemeinde Wiesenburg/Mark am neuen Standort. Quelle: René Gaffron

Noch vor fünf Jahren stand sogar ein Neubau für das Sextett zur Debatte. Er hätte seinerzeit etwa 450.000 Euro kosten sollen. Damals fehlten jedoch das Geld und somit eine politische Mehrheit, um das Vorhaben zu verwirklichen. Jetzt bot sich die günstige Gelegenheit, zum halben Preis die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten doch noch annehmbar herzurichten. Das trägt allemal zur Motivation bei, wenn sie zur Friedhofs-, Dorf- und Spielplatzpflege, Wegereparatur oder Winterdienst in die 14 Ortsteile ausrücken müssen, räumt die Brigade ein.

Handwerksfirmen flexibel im Einsatz

„Noch ist nicht alles fertig, aber das Ergebnis kann sich schon mal sehen lassen!“, schätzt Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) beim Einweihungszeremoniell ein. Handwerker aus der Umgebung hätten ungeachtet der durchaus guten Auftragslage auch die Wünsche der Kommune flexibel erfüllt, lobte der Rathauschef nicht minder.

30 Straßenkilometer sind zu warten Die Gemeinde Wiesenburg/Mark ist 220 Quadratkilometer groß. Das ist etwas ein Viertel der Fläche von Berlin. Ungeachtet der überregionalen Straßen gibt es ein immerhin 30 Kilometer umfassendes Netz an kommunalen Straßen, die gewartet und im Winter frei gehalten werden müssen. Außerdem zeichnet der Bauhof für 20 Kilometer Gehwege und rund 2000 Qudratmeter Extra-Flöächen (zum Beispiel Haltestellen) verantwortlich. Zum Einsatz kommen ein Multicar (Baujahr 2002), ein Renault-Transporter (Baujahr 2007) und ein Ford-Transporter (Baujahr 2009) sowie ein John-Dere-Klein-Traktor (Baujahr 2018) und ein ab diesem Jahr geleaster Schlepper.

In den Gebäuden wurden schon mal kaputte Fenster repariert und Löcher in den Dächern geschlossen, Elektroanlagen und Heizungen erneuert sowie Sanitärräume hergerichtet. Wäsche und Trockenraum inklusive. Lange Zeit hat die Belegschaft die Arbeitskleidung schon morgens daheim an- und abends erst dort wieder ausgezogen. Denn Umkleiden und Duschen gab es praktisch nicht. Jetzt wäre der Bauhof sogar vorbereitet, wenn eine Frau eingestellt würde.

Heizhaus-Quartier abgegeben

Das Büro und der Aufenthaltsraum sind ebenfalls geräumig. Kein Vergleich mehr mit der Schachtel, die jahrelang im alten Heizhaus neben der Grundschule „Am Schlosspark“ genutzt wurde. Dieses lange währende Provisorium dort ist zu Monatsbeginn aufgegeben worden.

Wohlfühlathmosphäre im Aufenthaltrsraum: Rainer Birkefeld (links) und Matthias Schilling haben kurz Platz genommen. Quelle: René Gaffron

In den Hallen sind nun schon einmal Werkzeug und Geräte sowie diverse Materialien und Hilfsmittel eingestellt, die nun ebenfalls nach Vorschrift aufbewahrt werden können. Außerdem sollen neben dem eigentlichen Tagesgeschäft die Garagen noch Schritt für Schritt ausgebaut und modernisiert werden.

Eine davon mit Waschplatz, wie Matthias Schilling bei einem Rundgang erklärt hat. Noch in Betrieb bleibt vorerst das Streusand- und -salzlager, das schon seit jeher auf dem Nachbargrundstück Am Bahnhof etabliert ist.

Von René Gaffron