Wiesenburg

Die Gewerbefläche an der Thomas-Müntzer-Straße soll nicht länger brach liegen oder gar Anlass zur Sorge geben. Vielmehr wird das Gelände des ehemaligen Kreisbetriebes für Landtechnik (KfL) vielleicht doch eine attraktive Wohnadresse am Wiesenburger Ortsrand. Die Vermarktung läuft bereits auf Hochtouren.

Die Idee besteht seit fünf Jahren. Sie wurde von Mario Fecht und Igor Brinckmann damals vorgestellt, als sie das Grundstück erworben hatten. Allerdings wurde die Umsetzung nicht konsequent verfolgt. Sondern es ergab sich vielmehr eine illegale Zwischennutzung.

Illegale Cannabiszucht 2020 ausgehoben

Eine alte Lagerhalle diente demnach über mehrere Monate zur professionellen Aufzucht von Cannabis-Pflanzen. Rund 2000 Exemplare in fortgeschrittenem Wachstumsstadium wurden bei einem spektakulären Einsatz im April 2020 entdeckt und sichergestellt. Über strafrechtliche Konsequenzen gegen damals festgenommene Verdächtige liegen der MAZ keine Erkenntnisse vor.

2020 wurden in einer Halle des ehemaligen KfL Wiesenburg 2000 Cannabispflanzen entdeckt. Quelle: Polizei

Alexander Reimer, 2017 als Geschäftspartner der beiden Eigentümer vorgestellt, hat inzwischen die DeWie UG gegründet und ist deren Chef. In ihrem Auftrag wird jetzt der Berliner Immobilienentwickler Mario Schmeisser tätig. Er soll den Wohnpark „Hoher Fläming“ etablieren. Die Kommune führt das Verfahren, für das der Investor die Kosten tragen muss.

Bürgermeister unterstützt die Pläne

„Die Gemeinde Wiesenburg/Mark befürwortet das Vorhaben“, bestätigt Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke). Tatsächlich haben die Parlamentarier in der letzten Sitzung des Jahres für die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Demnach finden auf der Fläche von 3,2 Hektar etwa 34 Einfamilien- und Doppelhäuser sowie fünf Mehrfamilienhäuser ihren Platz.

Das ist der aktuelle Plan zur Bebauung des KfL-Geländes in Wiesenburg. Oben die Thomas-Münter-Straße und rechts die Belziger Landstraße rahmen das Quartier ein. Grau: erhaltenswerter Bestand. Quelle: René Gaffron

Zu dem Zweck muss das Areal beräumt und entsiegelt werden. Augenscheinlich wurde schon begonnen. „Wir sind uns der Herausforderung bewusst und kalkulieren das mit ein“, sagt Mario Schmeisser auf MAZ-Anfrage. Im Detail will er sich zu den Plänen zumindest jetzt noch nicht äußern.

Drei Großbrände noch in Erinnerung

Bei vielen Einheimischen lösen die Aktivitäten dennoch Erstaunen aus. Denn nicht nur, dass zu DDR-Zeiten im Reparaturbetrieb nicht alles Öl und Metall umweltgerecht entsorgt wurde.

Die freiwilligen Feuerwehren aus dem Hohen Fläming mussten 2016 dreimal zum Löscheinsatz im damaligen Reifenlager anrücken. Julian Stähle Quelle: Julian Stähle

Obendrein kommen die Belastungen des Bodens aus der Zeit als Reifenlager. Während der Betreiber in Insolvenz ging, wurden die Pneus 2016 dreimal zum Raub der Flammen. Insofern sind die Wiesenburger eigentlich froh, wenn vielleicht Ordnung geschaffen werden kann. Aber über die Aussicht auf neue Nachbarn herrscht nicht bei allen Anliegern eitel Sonnenschein, so ist zu vernehmen.

Baurecht teilweise schon vorhanden

„Zumindest an der Thomas-Müntzer-Straße besteht im Prinzip schon Baurecht“, so der Rathauschef. Anstelle der Garagen auf dem ehemaligen Firmen-Gelände könnten schon 2- bis 2,5-geschossige Gebäude errichtet werden. In der früheren Verwaltung der Landmaschinen-Station sind ebenfalls Mietwohnungen einzurichten, heißt es in der Beschlussvorlage.

Das ehemalige Gelände des Kreisbetriebs für Landtechnik in Wiesenburg soll ein Wohnpark werden. Im Pförtnerhaus hängen bereits Pläne aus. Im Zuge der Erschließung sollen die Thomas-Müntzer-Straße ausgebaut werden. Quelle: René Gaffron

Darüber hinaus berichtet der Bürgermeister, dass sich die Interessenten bereit erklärt haben, die noch unbefestigte Thomas-Müntzer-Straße auszubauen. Ferner soll auf der Freifläche vis a vis des alten Pförtnerhäuschens ein Spielplatz angelegt werden.

Wohnungsbau zur Stabilisierung der Einwohnerzahl und der Infrastruktur ist ein Anliegen, warum die Ansiedlung allgemein begrüßt wird. Die Gemeinde ihrerseits plant die Erschließung von zwei kleineren Flächen nördlich der Feldstraße. Preise von 50 Euro je Quadratmeter stehen dort in Rede, wobei per Kriterien-Katalog festgelegt werden könnte, dass lokale Bewerber bei der Vergaben des Baulandes bevorzugt werden.

Die Vermarktung betreibt der Projektentwickler aus Berlin offensiver als die Informationspolitik. Quelle: René Gaffron

Ob der Altlasten-Sanierung werden für die KfL-Flächen wohl doppelte Beträge fällig. Dennoch entwickelt sich eine Nachfrage, wie sich beobachten lässt. Ob tatsächlich so viele Reservierungen von Bauherren vorliegen, wie den Aushängen vor Ort zu entnehmen ist, wird im Umfeld bezweifelt. Auch dazu wollte Mario Schmeisser noch keine Auskunft erteilen.

Von René Gaffron