Wiesenburg

Ramblerrosen sind die neueste Errungenschaft von Magda Lilith Brienza. Den Lianen im Urwald gleich hangeln ihre weichen Triebe an einem Seil entlang in die große Kiefer. Die Kletterpflanzen stammen eigentlich aus England. Das Wachstum beträgt derzeit gleich mehrere Zentimeter pro Tag. Man kann also fast zusehen dabei. Blütenreich wird das Gewächs in Zukunft die Besitzerin erfreuen. Im Halbschatten entwickelt es sich hervorragend.

Zur Galerie Zu Besuch bei Magda Lilith Brienza in Wiesenburg

Ein chinesischer Mammutbaum, Zypressen und Buchsbäume vermitteln nicht minder mediterranes Flair am westlichen Ortsrand von Wiesenburg. Dort macht Magda Lilith Brienza das Grundstück wieder urbar, das einst Ingo Gebbers, dem Besitzer einer über den Hohen Fläming hinaus bekannten Baumschule, gehörte.

Deshalb die zahlreichen Exoten auf dem Gelände, die den Blick natürlich auf sich ziehen. „Das inspiriert mich sehr“, sagt die 58-jährige. Ihre Kreativität bringt sie dann sehr umfang- und facettenreich zum Ausdruck.

Zuerst Karten gestaltet

„Begonnen hat alles mit der Herstellung von besonderen Glückwunschkarten“, so die gelernte Floristin. Dabei dekoriert sie exklusives zuweilen per Hand geschöpftes Papier, schmückt es mit getrockneten Blütenblättern, gemusterten Stoffresten und anderen Materialien des Alltags. „Selbst im Zeitalter von E-Mail und Kurznachrichten per Telefon werden diese Unikate durchaus wert geschätzt“, lautet die Erfahrung der Künstlerin.

Glückwunschkarten von Magda Lilith Brienza –damit fing ihr kreatives schaffen an. Quelle: René Gaffron

Nachhaltigkeit ist ihr wichtig bei der Ausübung ihres Hobbys. Beispielsweise wenn sie farbenfrohe Kerzen herstellt. „Dafür bekomme ich Wachsreste von Freunden geschenkt, die ich in neue Farben und Formen bringe“, erklärt Magda Lilith Brienza. Dann braucht es nicht zuletzt etwas Geschick und Geduld, um beim Gießen der etwa zehn Zentimeter hohen Exemplare die richtige Ausbildung der einzelnen Schichten abzupassen.

Präsenz auf Märkten

Die Herstellung von Keramikuntersetzern dafür deutet auf eine weitere Leidenschaft hin –das Töpfern. Filigran geformte Schutzengel und verzierte Rosen am langen Stiel verkaufen sich – beispielsweise beim Wiesenburger Blumen- oder beim Flämingmarkt in Görzke sowie während der Bad Belziger Kürbisnacht –am besten. Ihr Augenmerk gilt laut eigenem Bekunden mehr dem Austausch mit den Kunden denn dem Umsatz.

Aufgewachsen ist Magda Lilith Brienza zunächst im Schwarzwald. Nach der Schule hat sie eine Lehre in Freiburg im Breisgau absolviert und lange Zeit im Blumengeschäft der Eltern gearbeitet. Der Liebe wegen ist die dreifache Mutter von nunmehr erwachsenen Kindern 2006 zunächst nach Bad Belzig gezogen. Dem Hohen Fläming hat sie darüber hinaus die Treue gehalten und mit dem jetzigen Lebensgefährten sich den Wunsch vom Haus auf dem Lande erfüllt.

Zufällig zum Traumgrundstück

„Wir hatten uns schon in vielen Dörfern umgesehen. Vergeblich“, so die Enthusiastin. Dann wurde eine Zwangsversteigerung besucht. Als Magda Lilith Brienza beim eigentlich ausgeschauten Domizil nicht zum Zuge kam, wurde beschlossen, es gleich beim nächsten Angebot noch mal zu probieren. „Tatsächlich hat sich nun ein Traum erfüllt“, sagt die Eigentümerin.

In diesem Sommer muss Magda Lilith Brienza viel wässern, damit die Pflanzenvielfalt gedeiht. Quelle: René Gaffron

15 Blumenbeete hat sie inzwischen angelegt. Unter anderem eins, was ausschließlich mit Pflanzen bestückt ist, die ehemalige Mitstreiter des nicht mehr existierenden Schmerwitzer Raduga-Chores beim Wiedersehen mitgebracht haben. „Bei der aktuellen Witterung muss natürlich viel gegossen werden“, bestätigt Magda Lilith Brienza, gleichwohl das Grundstück am eher feuchten Wiesenrain gelegen ist.

Monatliche Besuchtstage

Einmal im Monat sowie zur Aktion Offene Gärten am letzten September-Wochenende öffnet Magda Lilith Brienza die Pforten für Besucher. Dann sind womöglich die bunten Socken mit Kuschelferse, die unter dem Namen „Sockenstrickliesel“ offeriert werden, schon gefragt. Der Herbst kommt schließlich nicht minder farbenfroh daher.

Offenes Lädchen wieder am 7. August, 14 bis 18 Uhr.

Von René Gaffron