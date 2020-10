Wiesenburg

In Zeiten der Covid-19-Pandemie hat die Bürgernähe ihre Grenzen. Das erfahren die Mitglieder der Ortsbeiräte der Gemeinde Wiesenburg/Mark und die interessierten Besucher in den nächsten Tagen und Wochen. Denn in den meisten Dorfgemeinschaftshäusern wird es nach Einschätzung der Verwaltung nicht möglich sein, die Sitzungen unter Wahrung der aktuell gültigen Abstands- und Hygiene-Regeln über die Bühne zu bekommen.

Den Anfang macht der Ortsbeirat Reetz. Er tagt am Montag, 19 Uhr, nicht wie üblich im heimischen Sportplatzgebäude, sondern im Speiseraum der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“. Dienstagabend kommt dort der Ortsbeirat Schlamau/Schmerwitz zusammen, während die Kollegen aus Jeserigerhütten ins Quergebäude und aus Wiesenburg in die Kunsthalle am Goetheplatz ziehen. Das Mützdorfer Gremium nutzt am 15. Oktober das vergleichsweise geräumige Lehnsdorfer Gemeindehaus.

Haushalt wird erörtert

Inhaltlich geht es vor allem um die obligatorische Anhörung der Vertreter aus den Dörfern zum Etatentwurf für 2021. Ob das womöglich Besucher eher fernbleiben lässt oder gar ein anderes Thema für die Fragestunde spontan die Gäste in Scharen lockt, lässt sich schwer abschätzen, räumt Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) ein. Weil gerade in der Haushaltsberatung die formelle Öffentlichkeit von Bedeutung ist, soll dem Anspruch mit den Umzügen dann Rechnung getragen werden. „Wir wollen ja auch niemanden abweisen müssen“, so der Rathauschef.

Klaus-Peter Klenke ist Ortsvorsteher in Reetzerhütten Quelle: eva loth

Die Entscheidung trifft nicht nur auf Verständnis. „13 Leute dürfen sich laut Hygienkonzept im Versammlungsraum von Reetzerhütten treffen“, so Ortsvorsteher Klaus-Peter Klenke. Neben dem dreiköpfigen Gremium seien noch nie mehr als sechs Gäste dort gewesen. „Wenn wir uns in Wiesenburg treffen, bleiben wir unter uns“, lautet daher seine Prognose.

