Wiesenburger Park lernt den Umgang mit Klimastress

Trockenheit, Stürme oder Regenstürze fordern immer häufiger ihren Tribut. Die Wetterextreme haben auch im Hohen Fläming deutlich zugenommen und machen dabei keinen Bogen um historische Parks und Gärten.

„Die Schäden an Altgehölzen sind auch im Schlosspark Wiesenburg nicht zu übersehen“, bestätigt Parkleiter Ulrich Jarke. Einheimische und Gäste haben das auch schon beobachtet. Folgerichtig ist die Stiftung Schlosspark Wiesenburg dem „Initiativbündnis Historische Gärten im Klimawandel“ beigetreten. Es wurde 2019 in Berlin gegründet

Buchen und Eichen vertrocknen

Darin sind historische Parkanlagen aus dem gesamten Bundesgebiet vereint. Die Initiative will zum einen auf die Gefahren der Entwicklung für den Fortbestand der historischen Anlagen aufmerksam machen und zum anderen im gemeinsamen Austausch nach Lösungen und Strategien suchen, wie Anpassungen an die klimatischen Veränderungen erfolgen können.

Es ist noch nicht Herbst, aber das Klima fordert hier am ehemaligen Tennisplatz im Wiesenburger Schlosspark seinen Tribut. Quelle: René Gaffron

Konkret sind auch im Wiesenburger Park schon einige Abgänge zu verzeichnen. Besserung ist kaum in Sicht. „Zahlreiche Bäume kämpfen gerade ums Überleben“, erklärt Ulrich Jarke. Zuallererst sind da Buchen und Eichen zu nennen, zum Beispiel die Altbuchen an der Rentnerbank südlich der Fontäne, oder die Eichengruppe südlich des Inselteichufers. Spätestens infolge der trockenen Sommer 2018 und 2019 ist ihnen jegliche Vitalität verloren gegangen. Am ehemaligen Tennisplatz ist eine Solitäreiche komplett trocken gefallen und von dem Birkenrondell südlich des Mühlenteiches sind dieses Jahr fünf weitere Exemplare abgestorben.

Alternativen werden erforscht

Die Liste wäre beliebig fortzusetzen. Die Erfahrung wird anderenorts geteilt – in Branitz und Potsdam, in Hannover und Schwetzingen. Mit den Protagonisten an jenen Orten üben die Wiesenburger den Umgang mit den Umständen. Landschaftsarchitekt Philipp Sattler hält die organisatorischen Fäden in der Hand. Eines der Anliegen der Beteiligten ist, die Gartendenkmalpflege flexibler zu gestalten, als sie von vielen Behörden ausgelegt wird.

„Die Diskussion hat begonnen und gewinnt eine gewisse Dynamik“ so Philpp Sattler. Er arbeitet mit Ulrich Jarke in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur zusammen.

In Sorge: Ulrich Jarke, Leiter des Wiesenburger Parkes Quelle: René Gaffron

Nicht von ungefähr sind im Umfeld des Initiativbündnisses zahlreiche Forschungsvorhaben auf den Weg gebracht worden. Deren Themenspektrum reicht von Bewässerungsstrategien über Bodenverbesserung durch Humusanreicherung oder Pflanzen-Pilzsymbiosen bis hin zu Baumschulen in den Parks für die Nachzucht klimaresilienter Baumarten.

Von René Gaffron