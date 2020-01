Bunte Truppe: Die Koch-Gemeinschaft von Wiesenburg

Wiesenburg

„Wir haben uns ineinander verliebt.“ So erklärt Stephanie Reipen die gute Laune, die durch die Räume des Wiesenburger Familienzentrums schwirrt. Die Schulsozialarbeiterin kocht an diesem Freitag das Angebot „Suppe & Salat“ in der Begegnungsstätte.

„Wer Lust und Spaß am Kochen hat und dabei gerne nette Leute um sich hat, ist gerne eingeladen“, lautet das Motto. Kurzerhand haben sich dazu bereits vor Wochen acht Seniorinnen aus der Gemeinde zusammengetan. „Wir sind der Club der älteren Damen“, sagt Helga Bärmann gut gelaunt. „Wir sind alles Frauen, die alleinstehend sind.“

Die 82-Jährige steht am Herd und rührt in der Nudel-Gemüse-Pfanne, die es an diesem Tag gibt. Ihr zur Hand gehen ihre Freundinnen. Die Jüngste von ihnen ist 79, die älteste Teilnehmerin der Koch-AG immerhin 91 Lenze jung. Alle 14 Tage kommen die Freundinnen nun mit Stephanie Reipen zusammen. Reppen ist eigentlich nur eingesprungen. Denn zuständig ist die 53-jährige Sozialpädagogin eigentlich für die Kinder der Grundschule. Doch für drei Monate bis Ende März stemmt sie nebenbei noch einige Programmpunkte des Familienzentrums. Dann soll die Stelle des Zentrums-Koordinators wieder besetzt sein.

Schulsozialarbeiterin Stephanie Reipen und Wiesenburger Seniorinnen beim Spiel im Familienzentrum. Quelle: Marion von Imhoff

„Die besonders gut angenommenen Angebote wollen wir aufrecht erhalten. Was gut ist, das soll bleiben“, sagt Stephanie Reipen. „Und es macht richtig Spaß.“ Reipen ist angestellt bei der Stiftung SPI, dem sozialpädagogischen Institut Berlin.

Während vier der Seniorinnen in der Küche Petersilie schnippeln, Nudelwasser aufsetzen und Paprika klein schneiden, spielen die übrigen ein Gesellschaftsspiel. „Wir freuen uns schon immer Tage vorher auf dieses Treffen“, sagt Helga Bärmann.

Jahrzehntelang haben die acht Wiesenburgerinnen für sich und ihre Familien gekocht. Doch für sich alleine betreiben wohl die Wenigsten einen solchen Aufwand wie ihn Mütter für ihre Kinder täglich auf die Beine stellen. So ist das vereinte Zubereiten eines Mittagessens auch ein Wiederaufleben von vielleicht ein wenig in Vergessenheit geratener Kochkünste.

Im Saal des Familienzentrums ist der Tisch liebevoll gedeckt. Neben den Gläsern und Tellern liegen schon Schokoladen-Naschereien als süßer Nachtisch.

Jeden zweiten Freitag ab 11 Uhr kommen die Freundinnen zusammen. „Wir kennen uns alle schon seit Jahren“, sagt Hildegard Schmidt. Sie kochen, plaudern, lachen, essen gemeinsam und spielen ein paar Runden Rummikub.

„Dann ist man mal zwei Stunden von zu Hause weg und hat wieder Menschen um sich“, sagt Monika Frey. Anschließend wollen sie an diesem Tag noch gemeinsam einen Spaziergang durch den Wiesenburger Schlosspark unternehmen.

„Bleiben Sie doch noch ein wenig und essen Sie mit“, ruft eine der Damen der Besucherin zu. Gemeinschaft ist hier kein Fremdwort, sondern wird gelebt.

Träger des Familienzentrums in der Schlossstraße 1 ist die Gemeinde Wiesenburg. Fragen zur Erziehung werden die Damen von der Koch-AG wohl nicht mehr haben, aber auch das bietet das Familienzentrum an. Es gibt ein Familiencafé mit Tauschbörse von Kinderkleidung, Faschingsfeier und den Gitarrenkreis für Kinder ab sechs Jahren.

Von Marion von Imhoff