Wiesenburger Schlosspark versprüht französisches Flair

Wiesenburg

Die Cote d’azur lässt sich am Wochenende womöglich mit etwas Fantasie im Hohen Fläming finden. „Chansons und Croissants“ lautet jedenfalls das Motto für das Konzert im Wiesenburger Schlosspark. Ein Duo sorgt für die musikalische Unterhaltung.

Die Saltim’band – das sind die deutsche Akkordeonistin Barbara Klaus-Cosca und die französische Sängerin und Schauspielerin Amandine Thiriet. Sie lebt seit zehn Jahren in Berlin und ist froh seit Juli wieder regelmäßig auftreten zu können. In Wiesenburg war sie allerdings noch nie. „Aber die Bühne steht auf dem Wasser und ein Schloss bildet die Kulisse – das muss zauberhaft werden“, sagt sie.

Nicht nur musikalischer Genuss

In ihrem Programm mit französischen Chansons über Paris und die Liebe verbreitet die Atmosphäre von alten französischen Bars und Bistros. Ihre anmutige Stimme sowie der französische Akzent lassen die Gäste vergessen, weit weg von Frankreich zu sein.

Die Beschwingtheit und der Charme der bekannten Chansons von Jaques Brel bis Edith Piaf und von Charles Aznavour bis Charles Trenet lassen kein Fernweh aufkommen.

In der Gartenanlage, in der vor Jahresfrist das Salonorchester Berlin für gute Stimmung sorgte, ist nicht nur Zuhören ein Genuss. Neben den französischen Chansons werden dank des Einsatzes der Mitglieder des Parkfördrvereins an diesem Nachmittag selbstverständlich auch frische Croissants und weitere kulinarische Genüsse Frankreichs im Schlosspark nicht fehlen.

Das Duo Saltim’band aus Berlin gastiert am 22. August, 15 Uhr, im Schlosspark. Karten für 15 Euro an der Abendkasse

Von René Gaffron