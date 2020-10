Wiesenburger „Weltensymphonie“: Neuer Band erscheint im Frühjahr 2021

Wiesenburg

Die Wiesenburger Autorin Swetlana Neumann alias Lana Morgenstern hat es wieder getan. Ihr sechster Band von insgesamt acht der Fantasy-Reihe „ Weltensymphonie“ ist vom Korrektorat zurück. Auch das Titelbild für den neuen Band ist ausgewählt und bereit das Cover von „Der Wald von Volara“ zu schmücken. Wenn Corona nicht dazwischen gefunkt hätte, wären die ersten Exemplare wohl schon auf der Leipziger Buchmesse über die Ladentheke gegangen. Nun heißt es hoffen, dass sich die Markt- und Messelandschaft 2021 erholt.

„Der Verkauf meiner Romane lebt davon, dass ich auf Messen sichtbar bin“, erzählt die 41- Jährige, die das Debüt der Reihe „Das Kind der Welten“ 2017 veröffentlichte. Gerade einmal drei von 25 Märkten konnte Neumann in diesem Jahr als Plattform für ihre Fantasy- und Kindergeschichten bespielen. Der Verkauf online und das Barsortiment hat längst nicht die Dimension und Aufmerksamkeit, die sie mit überlebensgroßen Bannern der Titel auf Messen auf sich zieht.

Über die „Weltensymphonie“ Musik ist Magie, Magie ist Leben, Leben ist Musik. In der Weltensymphonie geht es um eine junge Elbin, die im Berlin unserer heutigen Zeit als Sängerin aufwächst. Im Alter von 20 Jahren wird sie in ihre Geburtswelt Landory zurückgeholt, um sich dem Zerstörer entgegenzustellen. Durch Musik wirkt ihre Magie und bekämpft nicht nur Feind, sondern auch Freund. Dabei springt sie zwischen den Welten auf der Suche nach ihrer wahren Heimat. Zur Romanreihe gibt es zu jedem Band eine Playlist, die auf Spotify abgerufen werden kann. Mehr dazu auch auf www.wiesengrund-verlag.de

Eigentlich ist Swetlana Neumann Buchhalterin und in einem Co-Working-Space in Berlin fest angestellt. „Ich liebe meinen Beruf und würde ihn auch für das Verlagswesen nicht aufgeben“, so die Wiesenburgerin. Doch das Schreiben begeisterte sie schon vor rund 15 Jahren. Und so ist das Manuskript zur ursprünglich vierteiligen Romanreihe entstanden. Dass „ Weltensymphonie“ nun insgesamt acht Bände hat, ist vor allem dem Umfang geschuldet. „Die Teile umfassen jeweils zwischen 500 und 700 Seiten“, erzählt Neumann. Die zwei noch ausstehenden Teile sieben und acht, sollen in den nächsten drei Jahren folgen.

Soundtrack zum geschriebenen Wort

Eine Besonderheit der Reihe ist , dass die Autorin den Soundtrack zur Geschichte gleich mitliefert. So kann auf Spotify die Titelliste für den jeweiligen Band abgerufen und an den passenden Stellen im Buch abgehört werden. „ Rammstein passt hervorragend zu Schlachten“, verrät die nebenberufliche Autorin. Aber auch aktuelle Poptitel, Schlager oder instrumentale Musik á la Blockbuster-Komponist Hans Zimmer gehören zur Hitlist der Romane.

Der Liebe wegen kam die Autorin Anfang der 2000er-Jahre aus dem südbrandenburgischen Mühlberg/ Elbe in den Fläming. Ihren heutigen Mann hat sie über das Internet kennengelernt. Er schwärmte von den Schlössern und Burgen der Region, die beide besuchen könnten. Und als es darum ging, gemeinsam die Harry-Potter-Reihe zu lesen, hatten sich zwei Liebhaber von Magiewelten und historischer Gebäude gefunden.

Neumanns Heldin Elbin Anysa hat mit der Autorin einiges gemein. „Wir haben beide das Bedürfnis, anderen Leuten zu helfen. Was die Heldin regelmäßig in Gefahr bringt“, knüpft die Wiesenburgerin eine Verbindung. Allerdings sei ihre Titelfigur ein Ticken impulsiver und auch mutiger als sie. Sie stellt sich gegen die Regeln, ist aufmüpfig, wirft Dinge über den Haufen, um ihren eigenen Weg zu gehen.

Viele Ideen, wenig Zeit

Ihren eigenen Weg ist Neumann gegangen, als sie 2013 den Wiesengrund-Verlag gründete, um auch anderen Autoren der Region die Gelegenheit zu geben zu publizieren. Für ihre eigene Fantasy-Reihe macht sie so gut wie keine Werbung. Sie selbst und das Gespräch über ihre Romane mit potentiellen Lesern ist das Verkaufsargument schlechthin.

Und Ideen für andere Geschichten gibt es viele. „Seit Juli 2019 habe ich eine Idee für einen Phantastik-Roman im Kopf. Ich bräuchte mal so eine Woche Auszeit, um es fließen zu lassen“, sagt die Wiesenburgerin. Dann würde sie auch gern wieder historische Bücher in Angriff nehmen. Der Recherche-Aufwand dafür lässt sich aktuell nicht mit der Festanstellung verbinden.

Bis zum Frühjahr 2021 soll auch das Manuskript für den siebten Teil bei den Lektoren liegen. Dann ist es nicht mehr lang, bis das große Finale für Anysa und ihren Geburtsort, die magische Welt von Landory, naht. Schafft es die junge Heldin, die Dämonen zu bezwingen? Und hilft ihr dabei das Wissen aus ihrer Kindheit und Jugend in der Gegenwart und Großstadt Berlin? Eines steht fest: Auch hier wird die Musik eine große Rolle spielen und dem Soundtrack der wörtlichen „ Weltensymphonie“ ein vertontes Feuerwerk an die Seite stellen.

Von Natalie Preißler