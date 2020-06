Zwölf Wlan-Hotspots in der Ortsmitte von Wiesenburg sorgen seit dieser Wochen für einen schnellen und kostenfreien Internetzugang. Im Hohen Fläming gibt es viele solcher Anlagen. Das sind die Standorte.

Nico Abel montiert ein Hinweisschild für das kostenlose Wlan an die Hauswand des Rathauses in Niemegk - der Hausmeister gibt damit den Startschuss für die Hotspots in der Gemeinde. Quelle: Marcus J. Pfeiffer