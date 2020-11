Reetzerhütten

Kaum zu glauben, aber schon in vier Wochen ist Heiligabend. Während einige in Corona-Zeiten so gar nicht in Adventsstimmung kommen, wollen es sich andere gerade in diesen Zeiten zuhause besonders schön machen. So durchstöbern sie die Geschäfte nach weihnachtlichen Dekoartikeln.

Zur Galerie Wer es sich in der Adventszeit in den eigenen vier Wänden besonders schön und heimelig machen will, der findet in Reetzerhütten allerlei, was das Dekorationsherz höher schlagen lässt.

Wer das Besondere sucht, wird in Reetzerhütten fündig. Eigentlich begann die Adventszeit in der Gärtnerei Köhler immer mit einem kleinen Fest mit Glühwein und Grillwürstchen. Aber auch dort ist dieses Jahr alles anders – zumindest fast, denn schöne Gestecke und Dekorationen stehen jetzt wieder für die Kunden bereit.

Anzeige

„Wir haben bewusst diesmal keine große Werbung gemacht“, so Inhaberin Anett Blasche. Die Angst, überrannt zu werden wie in den vergangenen Jahren, war einfach zu groß. Dann hätte man die geltenden Regeln nicht einhalten können. Deshalb hat Anett Blasche in diesem Jahr auch extra ein anderes Gewächshaus für die Ausstellung hergerichtet.

Gold und Schwarz sind gefragt

„Da können die Leute um die Tische herumgehen und begegnen sich nicht“, erklärt sie. Der Trend für die Dekoration gehe wieder in Richtung Gold, aber auch Gold mit Schwarz sei sehr angesagt. „Diese Artikel sind sehr gut gegangen, es ist nur noch wenig da“, so Anett Blasche. Alles, was verarbeitet ist, wird in der Gärtnerei selbst hergestellt.

Auch die Kränze werden nach wie vor von Helmut Köhler selbst gebunden. Und sie sind schon fast wieder ausverkauft. „Da muss Papa noch mal ran, und das mit fast 85 Jahren“, schmunzelt Tochter Anett. Wer also noch auf der Suche nach einem tollen Adventskranz oder anderen ausgefallenen Dekorationen ist, sollte sich einen Besuch in Reetzerhütten vornehmen.

In der Gärtnerei Köhler in Reetzerhütten findet sich alles, was das Deko-Herz höher schlagen lässt. Quelle: Eva Loth

Und wer für sein Adventsgesteck oder zu Weihnachten ganz besondere Kerzen haben möchte, sollte gleichzeitig einen Abstecher in die Kerzenfabrik machen. Dort sieht es im Moment aus wie in einer Suppenküche. Auf einem kleinen Herd stehen Töpfe mit den verschiedensten Wachsfarben.

„Daraus werden Zahlen und Dekorationen gegossen“, erklärt Silvia Ganzert. Auch eine künstlerische Ader ist gefragt, denn viele Kerzen werden immer noch per Hand verziert. Corona hat den kleinen Kerzenbetrieb schon im Frühjahr hart getroffen. Zu Ostern gingen die Bestellungen massiv zurück, besonders die der Kirchen.

Nur wenige Privatkunden

Völlig weggebrochen ist die Produktion für die Gastronomie, wie auch die für Veranstaltungen und die Filmbranche. Viele Führungen fanden ebenfalls nicht statt. „Die meisten Busse haben abgesagt“, so Christian Buchal. Und zur Adventszeit sieht es nicht besser aus. „Die Weihnachtsmärkte finden fast alle nicht statt“, so der Juniorchef. „Nur Brandenburg steht noch aus, aber auch da ist die Hoffnung sehr gering.“

Im Moment werden nur noch die kleinen Erzgebirgsläden mit Puppenkerzen beliefert. Derzeit werden wieder viele Kalenderkerzen in vielen Farben und Formen hergestellt. Dazu ein wenig Onlinegeschäft und einige Privatkunden. „Das sind aber auch meist diejenigen, die immer kommen“, so Christian Buchal. Und dabei ist die Auswahl nicht geringer als in den vergangenen Jahren. Aber die Märkte fehlen und viele haben auch einfach Angst, nach draußen zu gehen, erklärt sich Christian Buchal das Wegbleiben der Kunden.

Lesen Sie auch: Feuerwerk zur 425-Jahr-Feier

Aber nach wie vor ist jeder Besucher willkommen und kann sich gern die Kerze nach seinem Geschmack aussuchen oder auch ganz speziell anfertigen lassen. Für die Mitarbeiter der Kerzenfabrik bedeutet das seit dem Frühjahr Kurzarbeit.

Aber auch Chef Klaus-Peter Klenke und Sohn Christian Buchal schauen in die Zukunft. Wenn auch im Dezember wohl alles fast heruntergefahren wird, treffen sie schon Vorbereitungen für Ostern. In der Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin entspannt hat und auch die Kirchen wieder mehr Kerzen bestellen.

Von Eva Loth