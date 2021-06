Zwei Corona-Fälle an Wiesenburger Grundschule

Wiesenburg

Der seit Montag wieder praktizierte Präsenz-Unterricht in den Grundschulen ließ es wohl erwarten. In der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“ sind am Mittwoch zwei positive Fälle bekannt geworden, die nicht ohne Konsequenzen bleiben. Darüber hat Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) informiert.

Ob es sich um Ergebnisse aus den Abstrichen zu Hause handelt, ist nicht mitgeteilt worden. Aber nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark ist für alle Jungen und Mädchen der Klassen 2a und 4b sowie für enge Kontaktpersonen beider Klassen nun Quarantäne angeordnet worden. Die Kinder müssen also bis 15, Juni daheim bleiben.

Die Eltern wurden im Lauf des Nachmittags informiert. Sie können Krankengeld bei ihrer jeweiligen Krankenkasse beantragen.

Derweil entscheidet sich mit weiteren Tests, bei Lehrern und Erziehern, wie der weitere Schulbetrieb organisiert wird. Planmäßiger Feriernbeginn ist am 24. Juni.

Von René Gaffron