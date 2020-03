Wildkamera fotografiert Einbrecher in Götzer Berge

Götz

Sonderlich schmeichelhaft sind die Bilder nicht. Aber sie wurden ja auch nur mit einer Wildkamera aufgenommen. Was sie zeigen? Einen Einbrecher bei seiner Missetat in einer Götzer Gartensiedlung.

Die Polizei sucht diesen Einbrecher mithilfe des Fotos aus einer Wildkamera. Quelle: Polizei

Der Einbruch in einen Bungalow in Götzer Berge geschah bereits am 12. November. Doch die Polizei darf die Bilder zur Fahndung erst jetzt veröffentlichen. Sie bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Tatverdächtigen.

Der Mann wurde im unmittelbaren Umfeld der Tat von einer Wildkamera aufgezeichnet. Er soll zunächst das Grundstückstor aufgebrochen und dann in den Bungalow der Geschädigten eingebrochen sein. Gestohlen hat er allerdings nichts.

Die Polizei ermittelt in diesem besonders schweren Fall des versuchten Diebstahls. Wer kennt den Mann?, fragt die Polizei und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Brandenburg unter Telefon 0 33 81 / 56 00 oder mit dem Hinweisformular im Internet unter www.polbb.eu/hinweis.

Von MAZ