Wildunfall auf der Landstraße bei Oberjünne

Die Fahrerin eines Daewoo meldete der Polizei einen Wildunfall. Sie war an diesem Mittwoch frühmorgens um 4.20 Uhr auf der Landstraße in Richtung des Abzweiges nach Oberjünne unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn wechselte.

Obwohl die Frau sofort bremste, konnte sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Niemand wurde verletzt, doch das Reh verendete an der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Nach der Verkehrsunfallaufnahme konnte die Autofahrerin weiterfahren.

