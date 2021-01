Fachgeschäfte sind dicht, Behörden geschlossen. Wie kommen Sportfischer im Lockdown an die neuen Angelkarten für 2021? Am einfachsten mit dem Smartphone.

Winterangeln im Lockdown: So kommt die Karte aufs Handy

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel - Winterangeln im Lockdown: So kommt die Karte aufs Handy

Brandenburg an der Havel - Winterangeln im Lockdown: So kommt die Karte aufs Handy